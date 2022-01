Christina Aguilera habla, por fin, sobre Britney Spears: "Ella y yo sabemos lo que hay que pasar para llegar hasta aquí"

Si hay dos artistas que lo petaron en el pop a finales de los 90 y principios de los 2000, esas sin duda fueron Britney Spears y Christina Aguilera. Metidas en el show business desde que eran tan sólo unas niñas en The Mickey Mouse Club, tuvieron que lidiar con la adolescencia y su juventud convertidas en estrellas mundiales de la noche a la mañana.

En muchos de estos casos, la salud emocional acaba descuidándose en pro del trabajo y —sobre todo— de los ingresos y son muchos los artistas que han desarrollado ansiedad, depresión y diferentes adicciones por no saber gestionar estar en el foco de atención 24/7.

Uno de los casos más claros de todo esto ha sido el de Britney Spears, que estuvo en la cima pero también en las más oscuras profundidades. Motivo por el su padre decidió asumir la custodia tanto de sus asuntos personales como económicos, delegando esta primera a otros profesiones que continuaban mirando a favor del progenitor en lugar de la artista.

Todo esto desencadenó en el movimiento #FreeBritney en el que miles de seguidores de la artista de todo el mundo, así como decenas de compañeros de profesión, se unieron para pedir que se pusiera fin a esta tutela y Britney pudiese recuperar el control de su vida.

Christina Aguilera sí apoyó a Britney Spears en el pasado

Christina Aguilera, que ha seguido en paralelo los pasos de Britney Spears, ha demostrando en varias ocasiones que sí que ha apoyado a su excompañera de la factoría Disney. "Estos últimos días he estado pensando en Britney y todo lo que está pasando. Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que quiera tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como desea", escribió en redes sociales junto a una imagen de las dos cuando eran adolescentes.

A partir de ahí, abrió un hilo a modo de carta abierta en la que lamentaba por todo lo que había tenido que pasar Spears, y afirmaba que merecía su total libertad: "A una mujer que ha trabajado bajo condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, les prometo que merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz".

Además, se unió a otros artistas como Katy Perry, Miley Cyrus, Paris Hilton o Mariah Carey para crear un fondo para ayudar en su liberación.

El error de Christina Aguilera

El motivo por el que Christina Aguilera fue acusada de no apoyar a Britney Spears —y por el que se reavivaron los rumores de enemistad entre ambas— fue cuando en los Latin Grammy la prensa le preguntó por el tema de la custodia de Spears.

"No, lo siento, no vamos a hablar de eso esta noche, gracias. Adiós", se adelantó a aclarar su mánager. Por su parte, Christina añadió "No puedo. Pero me alegro por ella".

Esta actitud no le sentó nada bien a Britney Spears, que no dudó mostrar públicamente su enfado: "Amo y adoro a todos los que me apoyaron... ¡Pero negarse a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a una mentira!".

"Me encantaría hablar con Britney"

Ahora, en plena promoción de su nuevo trabajo La Fuerza, Christina Aguilera ha retomado el tema al ser preguntada por Enrique Santos durante una entrevista. "Me encantaría hablar con Britney. Siempre voy a estar abierta a eso. Es un tema con el que quiero tener cuidado porque no quiero decir cosas fuera de lugar sobre alguien a quien tengo tanto respeto y admiración", ha empezado diciéndole a su entrevistador.

Sobre el fin de la custodia, Christina Aguilera se ha mostrado de lo más contenta por su amiga: "No podría estar más feliz por ella. Toda mujer merece sentirse empoderada y poseer eso por sí misma como mejor le parezca".

"Crecer en este negocio puede ser una locura, así que si alguien entiende eso y entiende por lo que se pasa para llegar aquí, al cien por cien que somos ella y yo. Siempre vamos a estar ahí", ha finalizado haciendo un paralelismo entre sus dos trayectorias.