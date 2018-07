Bruno Mars estrena en directo 'Young girls', una nueva canción

Bruno Mars ha sido el invitado del último programa de 'Saturday Night Live' y además de presentar en directo su single Locked out of heaven , ha estrenado Young girls, otro tema que irá incluido en su disco Unorthodox Jukebox , que saldrá a la venta el 11 de diciembre.

Bruno Mars interpretando 'Locked out of heaven' en SNL / Saturday Night Live

Si hace una semana nos presentó el videoclip de Locked out of heaven, Bruno Mars continúa con la promoción de Unorthodox Jukebox en televisión.

El intérprete de Grenade ha sido el invitado del último programa de 'Saturday Night Live', donde participó en los habituales sketches del programa y presentó en directo su single Locked out of heaven. Pero eso no es todo, además nos regaló Young girls, una nueva canción que está incluida en su próximo disco que recupera el lado más romántico del cantante.