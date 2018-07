Grenade, la última bomba de Bruno Mars ya es número uno

El éxito de Bruno Mars es imparable, durante tres semanas consecutivas está anticipando en iTunes las canciones de su inminente nuevo álbum. Lo hizo con Just the way you are, Grenade, el pasado 18 de enero estrenó Liquor street blues y el 25 de enero, siete días antes de la publicación del disco Doo-Wops & Hooligans, podremos disfrutar de una nueva canción: Somewhere in Brooklyn.

El próximo 1 de febrero saldrá a la venta el álbum Doo-Wops & Hooligans con el siguiente tracklist:

1. Grenade

2. Just the Way You Are

3. Our First Time

4. Runaway Baby

5. The Lazy Song

6. Marry You

7. Talking to the Moon

8. Liquor Store Blues feat. Damian Marley

9. Count on Me

10. "The Other Side feat. Cee Lo & B.o.B



Estamos ante un genio del pop, un artífice de canciones con melodías universales que está haciendo historia.