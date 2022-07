Los cambios estéticos del clan Kardashian a lo largo del tiempo: el antes y el después

La familia Kardashian lleva años siendo y creando tendencia tanto en moda, como en peinado y maquillaje. Es innegable que revolucionaron el concepto de reality show con Keeping Up With the Kardashians . Analizamos sus cambios físicos a lo largo del tiempo.

Los fans e, incluso, los cirujanos plásticos han especulado mucho acerca de las operaciones de las hermanas Kardashian. Sin embargo, lejos de ser un secreto, la familia ha hablado en multitud de ocasiones de los procedimientos a los que se han sometido.

Aunque a seguran que su apariencia "perfecta" se debe fundamentalmente a dermatólogos, equipos de belleza y unos buenos genes, lo cierto es que todas han pasado en algún momento por la camilla del cirujano plástico.

Kim Kardashian: "Siempre he querido lucir adecuada"

Aunque es innegable que Kim Kardashian ha pasado por quirófano para esculpir su cuerpo, hace poco negó a la revista Allure que se hubiese hecho tratamientos estéticos en el rostro.

"Nunca he tenido extensiones de pestañas. Nunca he hecho nada… Nunca me he rellenado los pómulos. Mis pestañas son reales… Tengo 41. Siempre he querido lucir apropiada", dijo, sin descartar tratamientos para moldear sus curvas: caderas, cintura, trasero, pecho...

Kim Kardashian antes y después // Getty

Respecto a su tratamiento de nariz, algo muy comentado, la modelo ha expresado en varias ocasiones que nunca ha pasado por quirófano para retocar esta parte de su cuerpo. Mantiene que todo se debe a las técnicas de maquillaje.

En el Reality Show Las Kardashians (Keeping up with the Kardashians) admitió que le encantaban los tratamientos con láser para tratar marcas, estrías y manchas de su piel, además de usarlo para la depilación. Siguiendo esta línea ha mostrado por redes sociales tratamientos como el Vampiro facial o el CooLifting. También ha confesado que se ha puesto bótox.

Khloe Kardashian: "Fue un fastidio y tengo miedo de hacerlo otra vez"

Al igual que su hermana mayor, Khloe Kardashian ha sido el centro de atención por sus múltiples cambios de estilo. Tanto es así que incluso la han acusado de haberse hecho un "trasplante de cara" Ante esto, la empresaria remarcó en el reality show sobre su familia que no era cierto e incluso afirmó que la molestaba porque nunca le habían preguntado.

La operación más importante que admite haberse hecho es una rinoplastia para arreglarse la nariz. Incluso le dio las gracias públicamente a su cirujano, Raj Kanodia. "Gracias por mi nariz perfecta", le dijo. Su cuerpo -pechos, caderas y trasero- también ha sufrido múltiples transformaciones, pero sobre estos cambios no se ha pronunciado.

Khloe Kardashian // Getty

También afirma que ha usado bótox y rellenos, sin embargo, comenta que no ha tenido una buena experiencia con ellos: "No funciona para mí. Me vi como una loca y todavía pienso que los efectos están ahí. Fui a que me los quitaran como tres veces. Mi cara estaba tan jodida que tuve que ir a disolverlo todo. Fue un fastidio y tengo miedo de hacerlo otra vez. Aún siento como que tengo cosas en la cara".

Kourtney Kardashian: "No hay un cumplido mejor que el de 'Demasiado bueno para ser cierto"

La mayor de las hermanas Kardashian tuvo que cerrar redes sociales en 2019 por la presión ante las preguntas de si se había hecho algún tratamiento estético. Aunque no ha admitido que su cuerpo ha pasado por el quirófano, es prácticamente imposible que esas curvas hayan aparecido sin ayuda de la ciencia.

Kourtney Kardashian desmintió los mitos acerca de sus múltiples operaciones estéticas diciendo: "No hay un cumplido mejor que el de 'demasiado bueno para ser cierto'". Sin embargo, la empresaria admitió que se había hecho un aumento de pechos a los 22 años pero que se arrepiente de esta decisión.

Kourtney Kardashian // Getty

Kendall Jenner: "Soy modelo ¿Por qué me reconstruiría la cara?"

Kendall Jenner es la que menos habla acerca de sus retoques estéticos y de hecho es la que menos veces ha pasado por las clínicas estéticas. Asegura que nunca se ha hecho nada en la cara porque en el mundo del modelaje se pide naturalidad.

"Es tan agotador... Soy modelo, ¿por qué me reconstruiría la cara? No tiene ningún sentido. ¡Es una locura", dijo en su Instagram.

Kendall Jenner // Getty

Kylie Jenner: "No entienden lo que un buen pelo, maquillaje y relleno pueden hacer"

La pequeña de la familia dice no haberse sometido a ninguna cirugía, algo muy sospechoso teniendo en cuenta que su propio cirujano admitió los cambios. "La gente piensa que me he hecho cirugía estética de todo y que he reconstruido completamente mi cara, lo que es completamente falso. ¡Me aterroriza! Nunca me lo haría. Ellos no entienden lo que un buen pelo, maquillaje y relleno puede hacer. Son filtros, eso no lo niego", aseguró.

Sin embargo, Simon Ourian, quien fue cirujano de Kylie, afirmó que esta se había realizado unas siete cirugías en zonas como los labios, la nariz y el mentón, además de otros procedimientos estéticos menos invasivos. Su cuerpo también ha pasado por manos expertas: caderas, pecho y trasero han sido moldeados sin lugar a dudas. El antes y el después lo deja claro.

Kylie Jenner // Getty

Kris Jenner: "Me he hecho bótox, láser y cosas de esas"

La matriarca de la familia es la que ha sido más abierta a la hora de hablar sobre sus cirugías estéticas. Durante un episodio de las Kardashian, habló de que en los 80, se aumentó el pecho, pero que luego tuvo que volver a reducirlos en 2010.

Además, en Keeping Up With the Kardashians la vimos acudir a una clínica estética para realizarse un estiramiento de cuello.

Kris Jenner // Getty

Jenner no tiene miedo a ocultar sus retoques y durante una entrevista en 2015 bromeaba: "¿Quieres que te los enumere todos?". A lo que luego agregó: "Sí, me he hecho bótox, láser y cosas de esas".