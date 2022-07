Cameron Díaz confiesa que fue usada como mula para transportar droga a Marruecos

Te interesa Cameron Diaz regresa al mundo de la actuación ocho años después de retirarse

Cameron Díaz se encuentra en plena promoción de Back in action, película que supone su regreso a la interpretación después de ocho alejada del cine. En una de las entrevistas promocionales que ha realizado, concretamente en el podcast Second Life, la actriz ha revelado lo difíciles que fueron sus inicios explicando una turbia historia de cuando vivió en París a principios de los 90.

Siendo todavía una desconocida, Cameron se trasladó de Los Ángeles a París para probar suerte como modelo. Sin embargo, la artista ha confesado que no consiguió ni un solo trabajo en el mundo del modelaje en un año entero. "Lo único que me ofrecieron fue algo que creo que consistía en trabajar como mula para llevar drogas a Marruecos, lo juro por Dios", ha confesado.

Detallando más esta historia, Cameron ha explicado que el trabajo consistía en viajar de París a Marruecos con una maleta cerrada con llave en la que supuestamente estaban sus vestidos. Pero la actriz, aunque desconocía que había en el interior de la maleta, sabía que no se trataba de ropa: "Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma. Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta", ha explicado, asegurando que le dijo a las autoriades que no sabbía de quién era ese bulto.

Afortunadamente, Cameron no se vio envuelta en ninguna trama de tráfico de drogas, por la que podía haber sido condenada hasta a 10 años de prisión. Viendo la poca suerte que tuvo buscando trabajo en Europa, decidió volver a Los Ángeles donde le ocurrió algo que cambió su vida por completo. Un cazatalentos se fijó en ella y la contrató para su primer papel en el cine en la película La Máscara (1994), protagonizada por Jim Carrey y con la que alcanzó la fama mundial.