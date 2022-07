Cameron Diaz regresa al mundo de la actuación ocho años después de retirarse

El año 2014 fue el último en el que vimos a Cameron Diaz en la gran pantalla. A sus 40 años la actriz anunciaba que, tras ser madre, se retiraba del mundo de la interpretación para dedicarse a su hija.

Ocho años después, la noticia de que la actriz volverá a la actuación ha acaparado todos los focos. Su regreso será de la mano de Jamie Foxx en Back in action, una película original de Netflix.

El actor anunció a través de redes sociales que Diaz regresaba al cine con un audio de una llamada entre ambos con Tom Brady, un jugador de la NBA que se retiró para volver a los 40 días.

En la llamada la actriz cuenta que está entusiasmada por volver a la par que nerviosa, pero Jamie lo tenía todo pensado: la participación de Tom en la llamada era para darle tips para su regreso tras una retirada.

¿Por qué se retiró del mundo de la actuación?

“No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija”, declaró en una entrevista radiofónica con Quarentined with Bruce.

Pero ese no era el único motivo por el que abandonó la actuación: necesitaba tiempo para ella misma, así lo declaró en una entrevista para el portal de Gwyneth Paltrow: “Simplemente decidí que quería cosas diferentes en mi vida. Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas, metida en esa rutina, que realmente no dejé ningún espacio para mi vida personal”

La actriz incluyo llegó a especular que jamás volvería al cine: “No me lo imagino, nunca puedes decir nunca a nada en la vida y yo no soy ese tipo de persona, pero ¿volver a hacer una película? No me lo planteo, pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginármelo ahora siendo madre”.