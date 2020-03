Flip The Switch: Camila Cabello o Jennifer Lopez se suman a este reto viral de TikTok con final inesperado

Jennifer Lopez o Camila Cabello, se suman al Flip The Switch / TikTok

Camila Cabello ha sido la última celebrity que se ha unido al #FlipTheSwitch de Tik Tok, el challenge que está triunfando en la aplicación de moda.

Para llevarlo a cabo hacen falta dos personas y una buena dosis de sentido del humor. Con un tema de Drake y Quavo como banda sonora, el reto consiste en cambiarse el vestuario mutuamente en cuando se escuche la frase del rapero 'Look, I just flip the switch' ('Mira, solo aprieto el interruptor'). En ese momento se deberá parar la grabación, intercambiarse la ropa y luego volver a grabar mientras sigues moviéndose al ritmo de la música.

El reto ha colapsado Tik Tok, donde cada vez son más los adeptos que se suman a este nuevo challenge viral. ¡Camila Cabello lo ha hecho con su coreógrafo!

Jennifer Lopez y su novio Alex Rodríguez también se han grabado mostrando su faceta más divertida... ¡El jugador de béisbol no ha dudado en ponerse el vestido de J.Lo!

