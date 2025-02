Las canciones que Dani Martín ha dedicado a su hermana Miriam, fallecida hace 15 años

El 9 de febrero de 2009 el destino de Dani Martín y toda su familia dio un vuelco.

Miriam, la única hermana del que fue durante muchos años el niño gamberro del rock español, fallecía a causa de un infarto cerebral.Tenía 36 años y Dani 33. "Estaba durmiendo, y tenía el teléfono en el salón cargando. Fui al salón y tenía 75 llamadas perdidas de mi madre. Devolví la llamada y mi madre me dijo que mi hermana había fallecido. Es una historia dura, y sobre todo dura para ellos, porque pierden a una hija y colocar eso...", contaba a Jordi Évole este domingo en laSexta.

Ahora lo puede recordar con calma y con sosiego, pero tardó años en recuperarse. "Hemos vuelto a celebrar las Navidades. Hubo un momento que no apetecía, no apetecía hablar de ella, y yo ahora hablo de Miriam. La quiero mucho, era una crack, era una veterinaria maravillosa. Muy discreta, completamente diferente a mí", contaba.

Su pérdida supuso un gran mazado para sus padres, Carmen y José Manuel, que encontraron en Dani el refugio ante una noticia tan desoladora. En vez de dejarse llevar por la pena y el sufrimiento, adoptó un rol protector y se convirtió en su gran apoyo. Así lo reconocía el intérprete de Besos la primera vez que abordó este tema en la prensa, una charla que tuvo con la revista Elle en 2010.

"Me descubrí respondiendo ante esta pérdida de una manera que nunca hubiese imaginado. Siempre había pensado que, por mi sensibilidad, si algún día me pasase lo que me pasó, me iba a hundir, que no sería capaz de seguir. Y de pronto me encontré tirando de mi familia, intentando alegrarles, siendo la sonrisa para mis padres", dijo en la primera entrevista tras su fallecimiento, con la revista Elle en el año 2010.

Con motivo del décimo aniversario de su muerte, Martín profundizó en Jot Down sobre el aprendizaje que surgió de esa desgracia. "Ellos me dieron una lección de vida que flipas: al día siguiente estaban trabajando los dos. Y al día siguiente, también. Y al siguiente. Entre los tres hemos conseguido que no nos sobrepasara la pena, algo que les pasa a tantas familias. He aprendido un montón de aquella situación, lo que me ocurre ahora es que me encantaría tener a mi hermana aquí", aseguraba, compungido.

Dani Martín y su madre Carmen | Dani Martín

'Cómo me gustaría contarte', el gran homenaje de Dani Martín a su hermana Miriam

Sobre estas líneas aparece Dani Martín sentado en una escalera con su madre Carmen durante el rodaje de Cómo me gustaría contarte, la canción cuya letra dedica enteramente al recuerdo de su hermana. Podría ser una escalera común, pero es un lugar que para él guarda recuerdos muy íntimos y personales. "Te espero en la escalera donde solías gritar 'a las 9 me piro' / Cómo me gustaría contarte", dice en la canción.

La canción, que narra todos esos logros y vivencias que Dani ha experimentado desde la marcha de su hermana, se cantan como mensajes al cielo. Dani le cuenta sus viajes a Mexico, que sus padres se han mudado de barrio y le da la razón porque "los buenos son los Rodríguez", el grupo que ella le ponía en sus viajes en coche. "Vamos a brindar un homenaje precioso a mi hermana. Quiero brindar un homenaje con una sonrisa a los que no están, a los que nos cuidan y los que siguen brillando desde su descanso y su lugar maravilloso", decía el cantante antes del estreno del tema en sus redes.

Además, en el videoclip aparecen seis actrices de renombre en el papel de varias bailarinas, una disciplina que Miriam practicaba en una escuela de danza en la que coincidió con Penélope y Mónica Cruz, que participa en el clip. Las tres eran íntimas amigas.

También en sus redes sociales escribió una carta en la que le habla directamente a ella. Dani le agradecía los consejos de la infancia y recordaba con ternura sus pequeños desencuentros. "Cómo me gustaría contarte que después de 12 años me sigo acordando de ti cada día. Y que mi manera de decírtelo fue escribiéndote una carta, solo en casa, con una sonrisa absoluta, recordando cuando te ponía mis maquetas del Canto y tú me decías que cantaba fatal y que Los Rodríguez eran mejores", contaba.

"Me recordabas que la artista en casa era mamá y que el único líder cercano era papá. Cuánta razón tenías, hermana. Y me hiciste crecer tanto, esforzarme aún más, madurar, aprender a reconocer mi verdad, me cuidaste, me arropaste. Preferías a tu hermano que al 'del canto del loco', por eso los martes me hacías puré de lentejas o lubina a la sal con tanto amor".

"Sólo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti, cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho 'Buena suerte' de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión. Esto es un brindis por ti, un homenaje a la persona que quiso ser bailarina de ballet, veterinaria, una mujer única, y lo consiguió".

'Mi Lamento' y 'El Cielo de los Perros', sobre la muerte y la ausencia

En el primer disco en solitario de Dani Martín, Pequeño, está Mi Lamento, una canción en la que habla con dolor de la ausencia de su hermana Miriam. "Porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás. Y sé que ya no estás. Que me castigue el cielo por si algo hice mal", dice la letra de un tema que canta en todos sus conciertos.

El cielo de los perros es otro tema del mismo disco en el que el artista hace referencia a la muerte y al sufrimiento de sobrellevar una ausencia que llega de manera imprevista. "Que para mí eres un trozo de mi vida. Que me arrancaron sin pedírmelo y deprisa. No pude darte tantos besos, más caricias […]", expresa la canción.

Además, Miriam trabajaba como veterinaria, así que el título deja todavía más claro que Dani le dedica En el Cielo de los Perros a su hermana.

Un tatuaje en su nombre

Poco después de su fallecimiento en 2009, Dani Martín se tatuó letras M en ambas muñecas, las inicial del nombre de su hermana, Miriam Martín, para así tenerla siempre presente.