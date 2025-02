Dani Martín reconoce que le gustaría ser padre: "Tenemos la niña en la cabeza"

Dani Martín se sincera como nunca junto a Jordi Évole en "un programa de locos". Así lo promociona ya laSexta, que emitirá esta entrevista con el exvocalista de El Canto del Loco este domingo 23 de febrero.

El artista madrileño, que volvía a la música a finales de 2024 con el lanzamiento de su disco El Último Día de Nuestras Vidas, desentierra y habla sin tapujos de temas nada habituales en él. La muerte de su hermana Miriam cuando era un postadolescente cambió su percepción de la vida, y en muy pocas ocasiones ha hablado de este bache emocional tan gordo para su familia. "Yo maduro con la muerte de mi hermana. Dejé de ser el niñato que era en El Canto del Loco para convertirme en un hombre maduro porque mi hermana se había ido", dice en el adelanto del programa de esta semana.

No es la única revelación que da. El cantante, que no suele airear sus amores y desamores al público, asegura que uno de sus deseos a corto plazo es tener un hijo. "¿Tú eres padre?", le pregunta al periodista, que dice que sí. "Pues eso es un sueño para mí. Creo que ahora mismo es el momento. Tenemos a la niña en la cabeza, sí", asegura, sin darse cuenta de que implícitamente está confirmando que mantiene una relación amorosa con María Hervás. Él mismo se sorprende de su despiste: "¡Tenemos he dicho! ¡Ostia!".