La cantante Gisela, ingresada de urgencia en su quinto mes de embarazo

Por este fin de semana ha pasado un auténtico vendaval. A la muerte de uno de los mayores iconos de la historia española, Concha Velasco, y la cancelación de la boda de Juan Ortega a última hora con su prometida Carmen Otte se une ahora otra noticia desagradable para la cantante Gisela. La artista, que salió de la primera edición del popular formato de Operación Triunfo, ha confirmado a sus seguidores que ha tenido que ser ingresada de urgencia, en pleno embarazo.

La situación es especialmente delicada. Se trata de un embarazo muy deseado, durante mucho tiempo y de muchas formas, que llega tras dos abortos.

La cantante de 44 años publicó este sábado 2 de diciembre las primeras noticias sobre su estado de salud, del que informaba en varios stories de su cuenta de Instagram: "Yo hoy tengo un día regular, tirando a mal. Tengo un problema en el riñón, una piedra, y me está dando problemas", confesaba con actitud cansada.

En el siguiente vídeo, la de Barcelona aparecía postrada sobre una camilla de hospital y actualizaba su estado: "He acabado ingresada, me estoy medicando y cuidando. Mañana me harán más pruebas".

Este domingo, la intérprete volvía a aparecer en las redes sociales, más animada, para calmar la preocupación de sus seguidores, que le han enviado mensajes de apoyo de forma masiva: "Sigo ingresada. Quiero tranquilizaros, tengo una piedra en el riñón y tiene que salir de alguna manera, pero como estoy embarazada, el cuadro se complica un poco y por eso estoy ingresada", argumentaba la cantante.

"No me pueden medicar como a cualquier otra persona que pasa por ese proceso. Pero estoy muy bien controlada, cuidada y medicada, aunque no deja de ser algo complicado y dolorosísimo", se ha abierto de cara a sus fans."Dentro de todo, estoy bien. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí", ha finalizado su mensaje.

Gisela habla sobre su ingreso hospitalario en su perfil de Instagram este domingo.

En una entrevista en Hola, la cantante contaba a principios del mes de noviembre que recibieron la confirmación oficial del embarazo en agosto, pero prefirieron esperar. No ha sido un camino de rosas, sino que se han enfrentado a cinco duros años "tanto física como emocionalmente".

"Ha sido un proceso muy largo, muy duro, muy difícil emocionalmente, sobre todo. Y físicamente, también. Llevaba buscando el embarazo unos cinco años más o menos. Al principio, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos y... No funcionaba. Entonces empezamos a plantearnos buscar, mi pareja y yo, otras alternativas porque, con la edad, un aborto significa también todo un proceso de recuperación. Tienes que esperar, tu cuerpo tiene que restablecerse... Y se nos echaba el tiempo encima", explicó entonces.

Esperamos que esto solo se quede en un pequeño susto sin importancia.