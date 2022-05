El cantante de Metallica se rompe: “Sentía que estaba viejo y no podía tocar más” // Getty

El cantante de Metallica, James Hetfield, estaba en plena actuación cuando, de repente, no pudo continuar con el concierto tras afirmar que se sentía "que estaba viejo y no podía tocar más".

Hetfield tiene 58 años años y lleva en los escenarios desde 1981, el momento en el que Metallica dio el salto explosivo a la fama mundial. El grupo fue fundado en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se les unirían Dave Mustaine y Ron McGovney.

Así fue el emotivo momento que vivió James Hetfield

En ese momento de bajón, el cantante de Metallica explicó a sus fans que no se sentía bien antes de viajar a Brasil, porque no se encontraba bien consigo mismo. Además, dijo que su cabeza le repetía constantemente "No puedo tocar esta mierda nunca más". Obviamente el vídeo de la actuación se ha hecho viral en redes y es por eso que se está hablando mucho de la importancia que tiene el cuidado de la salud mental.

Después de calmarse un poco James Hetfield también quiso darles las gracias a sus compañeros por su gran apoyo, que siempre han estado a su lado, tanto en los buenos como en los malos momentos.

Esperemos que James Hetfield supere sus problemas y siga cantando Nothing Else Matter y Enter Sandman durante muchísimos años más.