De Janis Joplin a Metallica: los mejores 'covers' de Miley Cyrus

Si algo ha caracterizado a Miley Cyrus esa ha sido su capacidad de reinventarse a sí misma, pero también a los demás músicos. Sus últimas actuaciones, que incluyen los 'covers' de 'Nothing Else Matters' y 'Maybe', de Metallica y Janis Joplin, respectivamente, así lo confirman.

Hay canciones que nos hacen vibrar como si fuéramos parte de un diapasón. Otras nos valen para tararear bajo la ducha y algunas, seamos honestos, nos dan absolutamente igual. Aún así, a veces ocurre que esa canción, interpretada por un músico diferente, nos produce unas sensaciones que no apreciábamos antes. Son emociones completamente nuevas.

Eso es lo que hace especiales a los covers, que permiten sentir el poder de una canción, como si fuera totalmente nueva. No importa que el tema tenga cinco, diez o cincuenta años, la voz, el desparpajo y el carisma de un artista son capaces de darle una segunda, y hasta una tercera, vida a una canción que había pasado de moda o, incluso, al ostracismo musical.

De todo esto sabe mucho Miley Cyrus, proclamada por sus seguidores como la reina del cover. A estas alturas se ha escrito tanto sobre la exestrella Disney que resultaría algo inútil enumerar los defectos y virtudes de una artista llamada a reemplazar a Madonna como la gran reina del pop.

La evolución de Miley Cyrus ha sido orgánica y progresiva, desde el preciso instante en que lanzó aquel videoclip que la relanzó para el gran público. Sí, porque Wrecking Balls fue su propia reversión, el cover de sí misma para brillar con luz propia, lejos de la influencia de Disney. La canción marcó un punto de ruptura absoluto en su carrera permitiéndole ser ella misma. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico, escalando a la cima del éxito, con legiones de fans a sus espaldas.

Quizá sea por eso que Miley sepa captar como ninguna otra estrella la esencia de los demás artistas, adueñarse de sus temas y darles un nuevo brío. La cantante ya apuntaba maneras cuando se atrevió a versionar Jolene en 2012, un año antes del estreno del vídeo que la vio resurgir, esta vez sí, de manera definitiva. La canción original es de Dolly Parton, la madrina de Miley.

Los mejores covers de Miley Cyrus

Jolene es en realidad una de las muchas cover de Miley Cyrus, que ha hecho grandes reinterpretaciones a lo largo de su carrera. Estos son los grandes hits que suenan diferentes con la voz de la antigua chica Disney. Sin lugar a dudas, escucharla así es todo un must dentro de su extenso y polimórfico repertorio.

'Wish You Were Here', de Pink Floyd

Wish You Were Here de Pink Floyd se publicó dentro del noveno álbum de la banda, en 1975. Desde entonces no ha parado de sonar en todo el planeta.

'Heart Of Glass', de Blondie

Heart Of Glass es una de esas canciones que Miley Cyrus ha hecho suya por completo, aunque, originalmente, el tema pertenezca a Blondie, banda también de los años 70.

'Sweet Jane', de The Velvet Underground

Sweet Jane es una canción que The Velvet Underground incluyó en su álbum de estudio Loaded, en 1970. La canción fue escrita por el mítico Lou Reed.

'Nothing Else Matters', de Matallica

Esto no es una cover al uso, es una colaboración. Miley Cyrus canta aquí con Metallica una de sus canciones más icónicas del grupo. Nothing Else Matters es un himno, por derecho propio, del heavy metal y Miley no solo cumple las expectativas, sino que las supera provocando el consenso unánime de su buen trabajo con esta versión.

'Maybe', de Janis Joplin

Con la cover de Maybe, de Janis Joplin, Miley ofrece una canción cargada de fuerza y un profundo mensaje reivindicativo. Janis Joplin es una de las grandes figuras históricas del rock, además de uno de los iconos contraculturales de los 60.

¿Lo conseguirá?

Miley Cyrus está consiguiendo que sus cover sean tan o más conocidos que sus canciones propias, ¿ocurrirá lo mismo con los temas que versiona? ¿Conseguirá eclipsar a las canciones originales? Y lo más importante: ¿cuándo será su próxima cover? Porque estaremos contando los días para escuchar su próxima versión. Mientras tanto, podemos seguir escuchando todos esos temas.