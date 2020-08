Cardi B se abre una cuenta en ‘Only Fans’, donde se publica contenido para adultos

Cardi B ha sorprendido anunciando que se ha abierto una cuenta en Only Fans , una plataforma conocida por su contenido para adultos previo pago de los suscriptores. La propia artista ha explicado en un vídeo en qué consiste esta nueva cuenta y qué podremos encontrar en ella.

Cardi B está disfrutando del éxito de 'WAP', su último single junto a Megan Thee Stalion. Y gran parte de este triunfo es debido a su videoclip, en el que aparecen caras conocidas como Rosalía, Kylie Jenner o Normani, y que no ha quedado libre de polémica.

La rapera quiere seguir expandiendo su éxito a través de todas las plataformas posibles, y ha sorprendido abriéndose una cuenta en Only Fans. Esta plataforma es muy popular gracias al contenido para adultos que alberga y que no permite otras redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook.

Por supuesto, este contenido no es gratuito y es el creador el que decide cuánto vale cada vídeo o foto que publique. En el caso de Cardi B, ha fijado una tarifa de unos 5 dólares mensuales para poder acceder a su contenido exclusivo.

Eso sí, si esperabas encontrar desnudos ella misma te avanza en un vídeo que no van por ahí los tiros. "Pondré contenido exclusivo del tema ‘WAP’ y cosas de mi día a día" y aclara los rumores sobre otro tipo de material: "No, no voy a enseñar mis tetas, ni mi coño, ni mi culo. Será un lugar reservado para mis fans y para mi".