Cardi B cuenta cómo lleva la maternidad, su relación con su marido y su perfeccionismo musical

Cada vez que Cardi B habla se expresa con la naturalidad que caracteriza a la neoyorquina. La del Bronx se ha abierto a nivel personal en una entrevista en Rolling Stone revelando que, a pesar del apoyo que recibe por parte de sus padres en la crianza de su hija Kulture Kiari y su hijo Wave Set, le preocupa presionarlos demasiado. “Salieron de mi vagina, no de la de mi mamá. Son míos”, ha explicado a la revista.

Una circunstancia que ha condicionado momentos importantes de su carrera, como la gran gira de la que se tuvo que retirar, y que han afectado a la rapera a nivel personal. “Sentí que, maldita sea, estoy decepcionando a todos. Estoy decepcionando a mi familia. Estoy decepcionando a todos los que trabajan para mí”, ha recordado a raíz de la cancelación de los eventos.

Sin embargo, ambos elementos conforman las prioridades de Cardi B. “Mi carrera es lo primero, luego mis hijos son lo segundo. Y luego, a veces no me doy cuenta de que estoy anteponiendo tantas cosas a mi relación”, ha declarado.

La relación a la que se ha referido la autora de Enough es a su matrimonio con el rapero Offset, en la que las idas y venidas han sido constantes desde que pasasen por el altar hace más de siete años. “¡Casarse fue uno de esos momentos! Nuestra relación era tan nueva que nos rompimos y reconciliamos y teníamos mucho que hacer para crecer, pero estábamos tan enamorados que no queríamos perdernos el uno al otro, fue una mañana de septiembre que nos despertamos y decidimos casarnos”, ha recordado.

Un vinculo que, tal y como ha argumentado Belcalis Almazar, nombre real de la artista, trasciende incluso el propio concepto de pareja. “Ni siquiera se trata de amor (...) Somos mejores amigos (...) nos gustamos, como un sistema de apoyo”, ha revelado.

Un refuerzo que también ha experimentado en el ámbito musical, tanto a la hora de animar a la cantante a lanzar nueva música como a participar en proyectos conjuntos como el single Like What, donde Offset ejerce de director.

En cuanto a la posibilidad de escuchar nueva música por parte de la estadounidense, lo cierto es que no ha asegurado ningún plazo. “Es como si me tomara mi música tan jodidamente en serio que por eso no la publico. Porque si no es perfecto para mi oído, si cada maldita palabra no suena como si estuviera bien pronunciada, si el ritmo domina a las palabras o las palabras dominan al ritmo, no quiero apagarlo”, ha detallado.