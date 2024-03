Madonna sube al escenario a Cardi B y confirman su reconciliación

Madonna ha clausurado The Celebration Tour, la gira que ha significado una retrospectiva a la carrera de La Ambición Rubia, con un concierto en Los Ángeles en el que ha contando con una invitada de lujo: Cardi B.

La rapera se ha unido al elenco de la diva del pop en el último tramo de su show en el Kia Forum de Inglewood para formar parte del jurado que evaluase el baile de Estere, la hija de 11 años de Madonna.

Se trata de un cierre de espectáculo muy especial, no solo por la presencia de la autora de I Like It, si no por el empeño que ha puesto la pequeña para progresar en sus pasos siguiendo una rutina de su propia madre en los años 90.

En los vídeos tomados por los fans, se puede observar la complicidad entre Madonna y Cardi B, ambas otorgando la máxima puntuación a la pequeña y con decenas de abrazos entre ellas.

Ni rastro de sus disputas

Cabe recordar que esta sintonía no siempre ha sido habitual entre las cantantes. Hace más de un año, cuando se cumplía el 30º aniversario de la publicación de su libro Sex, Madonna publicaba un mensaje en Instagram en el que se vanagloriaba de la puerta a la sexualidad que había abierto su carrera.

“Hace treinta años publiqué un libro llamado S.E.X. (...) Me pasé los años siguientes siendo entrevistada por gente estrecha de miras que intentaba avergonzarme por empoderarme como mujer. Me llamaron puta, bruja, hereje y diabólica. Ahora Cardi B canta sobre su coño, Kim Kardashian puede aparecer en cualquier portada enseñando el culo y Miley Cyrus puede correrse encima de una bola de demolición. De nada, perras”, enumeraba la artista.

Una forma de expresarse que no sentó especialmente bien a la neoyorquina, que respondía a la publicación con un severo: “Ella podría dar su punto de vista sin poner emojis de payaso e irse de la lengua. Los íconos decepcionan una vez que uno alcanza lo más alto de la industria”.

Sin embargo y tras una llamada entre las cantantes, ambas hicieron pública su reconciliación, reconociendo que se admiraban y querían mutuamente.

Un estado de ánimo que se ha prolongado hasta la actualidad.