Cardi B se divorcia del rapero Offset en pleno embarazo

Los rumores de un posible divorcio entre Cardi B y Offset llevaban tiempo sobre la mesa, y las sospechas se han hecho realidad.

El medio estadounidense TMZ ha confirmado que la artista ha iniciado los trámites para separarse de su marido, el rapero Offset. El anuncio de su divorcio ha coincidido, además, con el anuncio de su tercer embarazo.

Eran todo señales

Si el río suena, agua lleva. Y este llevaba tiempo sonando: Cardi B no publicaba una foto junto a él desde el 1 de enero de 2023. Por si fuese poco, dejó caer que volvía a estar soltera en un directo de Instagram de diciembre de 2023.

En el directo comentó lo siguiente: "Llevo soltera desde hace un minuto. Pero he tenido miedo... No miedo, simplemente no sé cómo decirlo al mundo. Pero siento que hoy ha sido como una señal".

Eso sí, al parecer, la cantante estadounidense llevaba planteándose la separación desde hacía bastantes años. Según cuenta el medio, en 2020 Cardi B también inició trámites para un divorcio, pero acabó echándose para atrás.

Qué sabemos del divorcio

La cantante aún no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto. No obstante, según las informaciones que manejan desde TMZ, Cardi B habría pedido la custodia física primaria (es decir, que sus hijos vivan y pasen la mayoría del año con ella), y se trataría de un divorcio "amigable".

Eso sí, la mayor curiosidad de este divorcio es, sin duda alguna, que está ocurriendo al mismo tiempo que su tercer embarazo. Un embarazo que Cardi B sí ha anunciado en sus redes sociales.

Todo sobre su tercer embarazo

La artista estadounidense no se ha pronunciado sobre quién es el padre del tercer niño que espera. Lo que sí ha dejado claro es que sus hijos suponen un pilar fundamental en su vida.

En la publicación donde anuncia el embarazo, se puede leer un mensaje de agradecimiento: "Tú, tu hermano y tu hermana me habéis mostrado por qué es importante seguir adelante".