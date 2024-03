¡Todo empezó en París! Cardi B cuenta cómo nació 'Puntería', su colaboración con Shakira

Cardi B y Shakira cantan 'Puntería' en 'Las mujeres ya no lloran'. | Gtresonline

Cardi B sigue en modo 'aún no me lo creo' y sigue alucinando cuando habla en entrevistas de Puntería, su colaboración con Shakira para el álbum Las mujeres ya no lloran.

Las dos cantantes se unen en este tema —todavía inédito— que promete ser uno de los más sexis del disco y que nació tras un encuentro de ambas artistas en París. Se conocieron en el front row del desfile de Fendi en la Semana de la Moda celebrada el pasado julio.

Así lo ha contado la neoyorquina en una charla en el podcast MILLION $ WORTH OF GAME mostrándose visiblemente excitada por la colaboración.

“La vi en París, hablé con ella y le dije: 'Tengo que decirte que mi hermana hizo un concurso de talentos cuando estaba en primer grado y ganó con tu canción. Es que te amo tanto... Eres parte de mi vida'. Entonces su equipo se acercó a mí y casi infarto", aseguró la cantante, que lleva desde entonces en shock. "Sigo sin palabras".

Los rumores sobre Lucien Laviscount

El misterio rodea el lanzamiento de Puntería y las recientes declaraciones de Cardi B es lo único que hemos escuchado sobre este tema cuyo lanzamiento el próximo viernes 22 de marzo irá acompañado, según parece, de un videoclip de los que suben la temperatura. Y uno de los encargados de hacer subir la temperatura parece ser el actor Lucien Laviscount, conocido por su papel en la serie Emily in Paris.

Según diferentes rumores, el actor franco-británico de 31 años desempeña en esta serie el papel de amante/interés romántico de Shakira.

¿Estarán en lo cierto? Algunos fans de la colombiana prefieren pensar en que el videoclip presentar una relación entre ambas artistas. El tiempo dirá quién tiene la razón...