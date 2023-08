Carlos Alcaraz cumple su palabra y canta 'Vagabundo', de Sebastián Yatra, en el US Open 2023

Carlos Alcaraz, en la segunda jornada del US Open 2023, el 29 de agosto. | Getty Images

Ha llegado la segunda parte del trato. Este 29 de agosto el mejor tenista del momento en todo el mundo ha hecho realidad lo prometido. Entre partido y partido, Carlos Alcaraz ha cogido el micrófono para entonar una de las canciones del verano y demostrar el valor de su palabra.

Hace semanas que se lo prometió a su amigo y compañero de juego Sebastián Yatra ante la llegada de la US Open Fan Week —la semana en que se juegan las rondas de clasificación al torneo para los tenistas—: ambos jugarían y actuarían.

La primera promesa ya se hizo realidad el pasado 23 de agosto, una fecha que unió a España y Colombia en el campo para jugar contra el tenista Frances Tiafoe y Jimmy Butler, jugador de baloncesto de la NBA en el abierto del torneo, Stars of the Open, y que terminó con una gran victoria para el artista colombiano y el deportista español.

Este martes 29 de agosto, uno de los comentaristas del campeonato se ha acercado a Alcaraz para preguntarle si se atreve a cantar el último exitazo del cantante, Vagabundo.

Alcaraz no ha dudado y, tras darse el tono, se ha lanzado decidido delante de cientos de personas: "Pa' olvidarte de un amor que no se va a acabar /Puedo estar con todo el muuundo, na-na-na-na-na". Mientras tanto, Yatra lo escuchaba desde las gradas sonriente y orgulloso.

El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos y de Wimbledon ha ganado contra Dominik Koepfer.

Durante su partido de primera ronda de individuales masculinos, después de que el alemán se torciera el tobillo izquierdo en el primer juego y abandonara al final del quinto del segundo set.