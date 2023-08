Carlos Alcaraz promete a Sebastián Yatra cantar en el US Open: " Yo canto pero tú juegas"

Llega el US Open Fan Week y Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz están preparando un espectáculo brillante. El torneo de tenis cuenta también con un festival de música -con el colombiano de cabeza de cartel- y el deportista y el cantante se han propuesto un intercambio de papeles: los dos jugarán y actuarán.

Llega el torneo de tenis US Open Fan Week a Nueva York, que acogerá a los principales jugadores del mundo. Este certamen cuenta con su propio festival de música -Sounds of the Open- y está previsto que el artista con más renombre que actúe sea Sebastián Yatra.

Para prepararse para este evento del 25 de agosto, Carlos Alcaraz ha querido telefonear al intérprete de Tacones rojos para asegurarse de que irá y han vivido un icónico momento en el que ha habido bromas y promesas muy extravagantes.

El tenista le ha pedido que se pase a cantar su tema Vagabundo, a lo que Sebastián responde: "Sabía que te gustaba la canción, pero no tanto como para cantarla también".

Aunque Carlos le ha hecho otra propuesta que ha sorprendido mucho al colombiano, ya que le ha pedido que jueguen los dos: "Yo no juego tenis, mentira sí que juego y muy bien".

Pero la única condición que le ha puesto el artista es que él se suba al escenario a cantar con él Vagabundo: "Tienes que cantar conmigo, aunque sea solo el 'NANANANA'". Entre risas, el tenista ha aceptado y ha prometido que la interpretará junto a él.

La amistad de Carlos Alcaraz con Sebastián Yatra y Aitana salió a la luz hace meses cuando el deportista ganó el Campeonato de Wimbledon. La catalana subió junto a él una imagen en redes sociales felicitándolo por este logro.

Así, se entiende que Yatra y Alcaraz hayan tenido este plan tan irónico y divertido en la videollamada.

El US Open Fan Week tendrá lugar el próximo 25 de agosto.