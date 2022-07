Las cartas de la acosadora de Beckham salen a la luz: "conseguí tu dirección"

Ser una celebridad conlleva correr ciertos riesgos, pues hay aficionados dispuestos a superar cualquier límite e incluso a romper las barreras de la privacidad. Esto es exactamente lo que le ocurrió a David Beckham cuando en marzo de 2022 se vio inmerso en una batalla legal que continúa en la actualidad.

¿Su contrincante? Sharon Bell, una mujer de 58 años que ha sido denunciada por acosar a la leyenda del fútbol británico y a su hija menor, Harper. La mujer llegó a enviar hasta tres cartas a los diferentes domicilios del exfutbolista e incluso en una ocasión llegó a presentarse físicamente, incurriendo en una intromisión de la intimidad.

No obstante, este quebramiento de la privacidad por parte de Sharon Bell traspasó todos los límites cuando se presentó en el colegio de Harper haciéndose pasar por la madre de un alumno. Su objetivo era conocer a la hija del británico y así acercarse a Beckham.

A pesar de que fue acusada de acoso, en ningún momento llegó a ser procesada debido a los reconocidos problemas mentales que padece. Tal y como ha recogido el Daily Mail, Sharon Bell compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por videoconferencia en virtud de la Ley de Salud Mental.

No obstante, el caso no se ha dado nunca por cerrado y ahora han salido a la luz tres cartas que han dado una vuelta de 360 grados a este enfrentamiento jurídico.

Las aterradoras cartas de Sharon Bell

Las novedades del asunto llegan con la publicación de las tres cartas que Sharon Bell envió al británico.

La primera de ellas, enviada en julio de 2021, decía lo siguiente: "Conseguí tu dirección de una agencia de detectives, espero que no te importe. Tengo sentimientos por ti, David. Victoria me debe algo de dinero, dijo que ha estado robando de mi cuenta bancaria durante años, lo cual no es muy agradable. Te agradecería que ella no estuviera allí".

La segunda misiva llegó directamente a Holland Park, concretamente al domicilio de los Beckham:

"Por favor, tienes que estar allí, de lo contrario, alguien irá a la prensa y dirá que ambos tienen mis números de registro. Ahora, eso no se vería bien, ¿verdad? Dijiste que si te escribía primero y estaba desarmada (que lo estaré), podría entrar para charlar y tomar un té (Earl Grey es mi té favorito). Tengo muchas ganas de charlar contigo, así que por favor, ¿puedo entrar para charlar? Sólo quiero hablar contigo. Me debes eso, David".

Por su parte, en la tercera Sharon Bell solo confiesa que lleva enamorada de la celebridad desde que era pequeña.

Al parecer, Bell se había imaginado que mantenía una relación sentimental con el exjugador del Real Madrid, que Harper era su hija y que estaban conspirados para robarle los óvulos de su cuerpo.

David Beckham reacciona

Ante esta situación, David Beckham se ha mostrado muy preocupado y así lo ha declarado en el Daily Mail. El británico ha confesado sentirse amenazado ante el intenso lenguaje de las cartas recibidas. Lo cierto es que las cartas se estaban volviendo cada vez más amenazantes y el hecho de que tuviese la dirección de su casa le aterraba.

"Me sentí impotente y enojado porque no había nada que pudiera hacer", ha concluido el jugador.

Por su parte, Michael Snow, el juez del distrito, ha ordenado la detención de Sharon Bell, poniendo fin a la pesadilla del ex deportista.