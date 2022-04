Los precedentes nupciales en la familia Beckham: así fue la apoteósica boda de Victoria y David

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se preparan este sábado para darse el 'sí quiero' después de tres años de relación. Este acontecimiento será el punto culmen de su amor, que sin duda alguna también vendrá acompañado de todo tipo de lujos e invitados VIP en la celebración de uno de los enlaces más esperados de este 2022.

De hecho, se estima que la boda del primogénito de Victoria y David Beckham cueste en torno a unos 3,5 millones de euros, una impresionante cifra que promete, por lo menos, ser casi tan espectacular como la del futbolista y la cantante y diseñadora.

Y es que, si Brooklyn Beckham quiere inspiración nupcial, basta con fijarse en la que hace casi 23 años celebraron sus padres y que se convirtió en un auténtico hito de los enlaces matrimoniales. Algunos incluso la han llegado a comparar con una de las más míticas de la historia: la del Príncipe Carlos y Diana de Gales.

Te contamos todos los detalles sobre la boda de ensueño de Victoria y David Beckham que podría inspirar a Brooklyn y Nicola.

Una historia de amor en los 90

Corría el año 1997 cuando la joven estrella de la canción, aún una Spice Girl, y el futbolista inglés se conocieron por primera vez. Fue durante uno de los partidos del Manchester United y, desde entonces, fue amor a primera vista.

De hecho, el deportista ya se había fijado en ella tiempo antes de conocerla y así lo reveló en el 21º aniversario de su boda: “Bueno, hace unos 23 años me senté en una habitación con Gary Neville y las chicas estaban en la televisión y me volví hacia él y le dije: ‘Oh, me gusta esa del vestidito negro'. ¿Quién hubiera pensado que todos estos años después estemos celebrando 21 años de matrimonio, con cuatro niños hermosos y perfectos?”.

Ambos se convirtieron durante años en la pareja de moda de los años 90, la más deseada y la más exitosa, y protagonizaron todas las portadas habidas y por haber, presumiendo de su amor y de su estilo personal.

Victoria y David Beckham en los años 90 // GTRES

Sin embargo, no fue hasta dos años más tarde, el 4 de julio de 1999, cuando la pareja decidió darse el 'sí quiero' en una ceremonia que captó durante días la atención del público, convirtiéndola en una de las más mediáticas de la historia.

Tras una íntima ceremonia a la que solo asistieron 29 personas, íntimos amigos de la familia Beckham, no faltó una espectacular fiesta llena de color y pomposidad, al estilo de la ex Spice Girl, celebrada en el castillo de Luttrellstown con más de 250 invitados.

La música clásica en directo fue la encargada de armonizar el enlace mientras los novios contraían matrimonio en la capilla. La ostentación también estuvo a la orden del día en la boda de los Beckham, pues la pareja optó por sentarse en un esplendoroso trono de oro durante la recepción y, tras la ceremonia, una bandada de palomas blancas fueron liberadas sobre el castillo.

Una boda que, en estimaciones, costó casi un millón de euros de la época. Poco presupuesto si lo comparamos con los tres millones que pagó la revista Ok por la exclusiva de la boda de David y Victoria y que se convirtió en un absoluto éxito de ventas, siendo así la boda mejor pagada de Europa hasta ese momento.

Para entonces, el pequeño Brooklyn ya había nacido y, aunque tenía apenas tres meses de vida, tuvo un papel muy importante en la boda de sus padres: el pequeño fue el encargado de portar las alianzas.

El inigualable vestido de boda de Victoria Beckham

Como nos tiene habituados, Victoria Beckham fue sin duda alguna el centro de las miradas en la celebración: protagonizó titulares y portadas gracias a su espectacular vestido.

La cantante triunfó con un diseño muy exclusivo de la diseñadora Vera Wang, de tejido tafetán en color champán valorado en más de 100.000 dólares, compuesto por un ajustado corpiño de palabra de honor y una gran falda de satén diseñada con más de 50 metros de tela.

Además, al más puro estilo 'royal', la también diseñadora optó por tiara de oro de 18 quilates y diamantes, creada por Slim Barrett e inspirada en "el diseño oriental y la alta costura parisina", como complemento para un día de absoluto lujo para los Beckham.

Por su parte, a juego con el vestido de su esposa, el futbolista optó por un traje blanco y una corbata de color champán, demostrando la inmensa unión que ambos compartían y aún comparten tras casi 23 años de matrimonio.

La sorpresa púrpura de los Beckham

Aún así, las sorpresas estilísticas también estuvieron a la orden del día. De hecho, tras la ceremonia, David y Victoria Beckham decidieron cambiar de look y optar por algo más atrevido: unos trajes a juego de color púrpura, que dieron mucho juego.