Gonzalo Miró, expareja de Amaia Montero, se pronuncia sobre el estado de la cantante

El pasado mes de octubre, Amaia Montero lanzó Rompehielos, su nuevo single que supone el primer adelanto de su próximo trabajo. Sin embargo, cuando parecía que la arista se encontraba en uno de sus mejores momentos recuperando su trayectoria musical, días más tarde publicó una foto en redes socialespublicó una foto en redes sociales que preocupó mucho a sus seguidores.

Al selfie en blanco y negro con aspecto bastante desmejorado, le acompañaban algunos mensajes que dejaron claro que Amaia estaba lejos de encontrarse en su mejor momento: "Si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?"

Aunque hubieron reacciones de todo tipo, la gran mayoría mostró su apoyo a la artista con innumerables muestras de cariño y de ánimo. Pero desde entonces poco más se ha sabido de la cantante.

Gonzalo Miró, que mantuvo una relación con Amaia desde finales de 2009 hasta mediados de 2011, se ha pronunciado al respecto al ser sorprendido por la prensa a las puertas de su casa.

"Yo la quiero mucho, ya lo sabéis", ha empezado respondiendo el presentador, que fue uno de los grandes pilares de Amaia cuando falleció su padre. Ante la insistencia por conocer más detalles sobre el estado de la cantante, Gonzalo solo ha tenido buenas palabras para ella. "Es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho", ha explicado, añadiendo que "todos tenemos malas épocas".

Por último, ha asegurado que le desea una pronta recuperación y ha reiterado que le tiene mucho cariño.

Protegida por su madre y su hermana

Hace unas semanas, El español pudo hablar con el círculo cercano de la arista para saber cómo se encuentra a las puertas del lanzamiento de su nuevo disco, La Boca del Lobo. Si bien Amaia se ha refugiado en su madre Pilar, su hermana Idoia y un "ejército de amigas que la miman y la cuidan", su deseo de centrarse en su nueva música es su máxima motivación: "Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien".

En cuanto a lo ocurrido en las últimas semanas, esta fuente no quiere ahondar en el tema, respondiendo con un escueto "Va mejor y está bien". Lo que sí que explica es que lo que les importa tanto a Amaia como a Idoia es que la madre de ambas, Pilar Saldías, esté lo más protegida posible de los comentarios y titulares que puedan surgir de la cantante.