La celulitis de Anabel Pantoja divide opiniones y bate récord de comentarios en Instagram

Anabel Pantoja ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram que ha batido récord entre los comentarios de sus publicaciones. Para bien y para mal. Y es que la colaboradora no ha tenido reparos en mostrar su cuerpo en bikini tal como es, algo que han aplaudido muchísimos de sus seguidores; aunque desafortunadamente otros no han dudado en criticar su celulitis.

Que Anabel Pantoja quiere mantener a raya su peso es algo que no es ningún secreto, aunque no por ello le importa mostrarse tal y como es.

Con la llegada del buen tiempo, Anabel ha compartido varias instantáneas disfrutando de la playa. "Perdón por las lorzas" escribía en la primera que, sus seguidores, se encargaron de dejarle claro que no tenía que disculparse por eso.

Pero lamentablemente siempre hay gente que está dispuesta a criticarlo todo, como cuando compararon sus rodillas con las de una cabra; crítica que no dudó en responder.

Y ahora un nuevo debate se ha abierto entre sus seguidores al publicar una nueva foto en bikini. De espaldas, Anabel va vestida únicamente con la braguita del bikini mientras acompaña la imagen con un texto sobre las vacaciones: "Arranca las vacaciones de muchos, ¡tened cuidado en las carreteras, preocuparos de ser felices en todos los momentos que podáis! A mi me toca esta imagen dentro de 1 mes justo".

"@da.niela888: Que de celulitis y las muestra la pendeja !!", "@lydiacristina.valdezhernandez: O sobra carne o falta tela", "@maruartiano: Yo no hubiera subido una foto así", @marialuciaalvarezpereira: Que celulitis ,arréglate esas nalgas por el amor de dios", "@_montse_brito_: Ese cuerpo no mola para ese desnudo mi niña", "@pepicolorado: Que cosa más feoo fea hija los cuerpo se luce cuand son muy bonito pero ese cuerpo" o "@horcajos_francia_56: Vestida parece una cosa pero en bañador o bikini estás horrorosa mucho pandero y muchas piernas y por alante no te digo nada", son algunos de los muchos comentarios desagradables que pueden leerse en la publicación. La mayoría escrito por mujeres, lo que lo hace todavía más triste.

Por suerte también hay muchos usuarios con sentido común que aplauden que la joven se muestre tal como es y ayude a normalizar todo tipo de cuerpos: "@claudiaabruna: Me encanta ver a una persona auténtica y sin complejos! A los q critican tanto primero q se miren ellos!!!!", "@zarmolvi: Es tan importante que te muestres así de natural... gracias por dar visibilidad a u. Cuerpo real, a una belleza real!", "@montse_blanca: Olé tu vivan los cuerpos normales y las que critican se pongan un puntito en la boca", "@verdurequena: Me encantas , así de natural , y no tanto filtros que se ponen algunas que no parecen ni ella , yo tb tengo celulitis 😂😂😂😂" o "@cargfuente: Me encanta que te quieras !!! Haces requetebién guapetona.Que vergüenza ajena siento de las mujeres". criticando el físico de otras mujeres 🤦🏻‍♀️".