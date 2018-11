"ME VEO Y CASI NO ME RECONOZCO"

Chicote muestra su espectacular cambio físico con una foto de hace 14 años

En los últimos meses, Alberto Chicote ha adelgazado 31 kilos y, su reaparición en el programa Liarla Pardo sorprendió a muchos. Sin embargo, el chef ha vuelto a dejarnos boquiabiertos con una fotografía suya de hace 14 años.

@europa_fm | Barcelona | 25/11/2018