Chris Hemsworth habla de la pobreza de su familia durante su infancia: "Crecimos arruinados"

El actor, conocido por empuñar un pesado martillo en su papel del superhéroe Thor, promociona estos días en Madrid su último estreno, Tyler Rake 2, la segunda parte de una de las películas más vistas de Netflix. Llega el 36 de julio a la plataforma.

No fue un rodaje fácil para Chris Hemsworth. Venía de rodar la segunda parte de Thor y cambiar la rutina de entrenamiento drásticamente le pasó factura. También había carga emocional. Su hijo en la ficción enferma de cáncer y comenzó a empatizar y ponerse en su piel. Él es padre de tres junto a Elsa Pataky: India Rose (10) y los gemelos Tristan y Sasha (9).

"Es una historia con un gran peso emocional. Pasaba muchas horas al día convenciéndome de que era esa persona, además de intentar mantener la energía suficiente para las partes más físicas. Todavía tengo resaca y efectos secundarios de aquellos días", recuerda en una entrevista con Andrea Jiménez para El País.

La Reina Letizia y la Infanta Sofía, fans de Thor

Su aterrizaje en España para la promoción del film incluyó una charla con Pablo Motos en El Hormiguero, donde explicó lo mucho que le habían afectado los titulares sobre su predisposición al Alzhéimer. El calor del público le ha reconfortado.

"Ha sido increíble. Este es uno de los mayores recibimientos que he tenido en mi carrera", dijo sobre sus fans. Hasta la Reina Leonor y la Infanta Sofía han sucumbido al magnetismo de Thor. Acudieron al programa de Antena 3 para saludar al actor en un encuentro íntimo, tal y como han desvelado fuentes de Netflix al citado medio.

Una infancia humilde con sus dos hermanos

No ha tenido reparos en reconocer que vivió una infancia humilde junto a sus padres y sus hermanos en Melbourne (Australia). Luke también es actor pero se mantiene en un perfil más bajo. Y Liam Hemsworth es, como él, una estrella de Hollywood. Participó en la archiconocida saga de Los Juegos del Hambre y mantuvo una relación con la cantante Miley Cyrus durante 10 años.

Aunque vivieron rodeados de naturaleza, los ingresos en casa eran escasos. Así, cuando empezó a tener sus primeros trabajos como actor, su motivación más fuerte era llevar dinero a casa para su familia.

"Crecimos sin dinero, arruinados. Pensaba siempre en ganar dinero para solventar las deudas de mis padres, pagar la casa y ayudar a amigos y familiares. Hay que mantenerse fiel a uno mismo y ser consciente de los cambios constantes en tu vida. Es mi única regla y nunca cambiará", dice a El País, evocando aquellos años de escased. Ahora son incontables los ceros de su cuenta bancaria.

Ha aprendido a sobrellevar la exposición mediática a la que está sometido con trabajo personal y amplitud de miras. Las críticas -a veces masivas- ya no le afectan como antes. "Es natural que te afecten esas opiniones. He mejorado en eso. Me gusta pensar que no es tanto por mí, sino que depende de lo que esa persona esté pasando. Empatizo con ello", explica.