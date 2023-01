El vestido dorado de Miley Cyrus en 'Flowers', ¿prueba de la infidelidad de Liam Hemsworth con Jennifer Lawrence?

La nueva Miley ha llegado pisado fuerte. El 2023 es el año de su resurreción como mujer y como artista dos años después de Plastic Hearts, su último disco, y el divorcio del que fue su pareja durante 10 años, Liam Hemsworth.

La artista vuelve a reinventarse después de haber sido una niña Disney (The Best of Both Worlds), de perrearle a un osito de peluche (We Can't Stop) y subirse a una bola de demolición (Wreking Ball) para luego mostrar su lado más romántico (Malibu).

Ahora llega el turno de la venganza musical. La cantante ha transformado su single Flowers en una amalgama de indirectas y referencias para su ex. Empezando por el día de su estreno, el pasado 13 de enero, que sospechosmente coincidió con el cumpleaños del actor.

Tampoco ha pasado desapercibido que los versos del tema responden directamente a la canción de Bruno Mars When I Was Your Man, una de las favoritas del Liam, y cuando el hawaiano canta "espero que él te compre flores", Miley responde "puedo comprarme flores yo misma".

¿El vestido de la traición?

El descubrimiento de una nueva indirecta ha colapsado las redes sociales en las últimas horas. Los usuarios y fans de Miley Cyrus han caído en la cuenta de que le vestido dorado que la cantante luce durante su paseo por Los Ángeles podría ser una indirecta para la mismísima Jennifer Lawrence.

La cantante luce un modelo terriblemente parecido al que la actriz de Los Juegos del Hambre lució en una de las premieres de la película, donde posó ante los fotógrafos junto a Hemsworth.

Según se comenta, la actriz llegó a contar en una entrevista que ella y Liam se habían "besado fuera del set", lo que podría significar una posible deslealtad del actor a la que por aquel entonces era su pareja.

No solo el vestido dorado ha despertado los rumores sobre esta posible traición. Que Miley haya elegido un peinado prácticamente idéntico al de Lawrence podría ser algo más que una simple causalidad. ¿Estamos ante la confirmación de que Liam le fue infiel a Miley? Hagan sus apuestas.

Se trata de un vestido dorado de la firma Yves Saint Laurent del año 1991 con el que también hace un guiño al que era diseñador favorito de la pareja. Su última aparición pública fue en un evento de la marca el 7 de junio de 2019.