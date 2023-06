Jennifer Lawrence: su romance con Liam Hemsworth, su problema con las drogas, su pareja actual y su hijo Cy

Jennifer Lawrencees el icono de toda una generación de adolescentes. En 2012, interpretó a Katniss Everdeen en Los juegos del hambre, lo que se convirtió en un auténtico fenómeno fan por todo el mundo. Tras ella se estrenaron tres películas más de este universo distópico: En llamas (2013), Sinsajo I (2014) y Sinsajo II (2015).

Al final, la actriz ha conseguido dejar atrás su perfil más joven y consolidarse en otro tipo de cine. Para su último proyecto, se une a Andrew Barth Feldman para el film Sin malos rollos, que cuenta la historia de una extraña y cómica oferta de trabajo.

Los primeros pasos de Jennifer Lawrence en la televisión

Jennifer Shrader Lawrence es una actriz estadounidense. Fue descubierta por un cazatalentos cuando tenía 14 años y en 2007 consiguió su primer papel importante en televisión en la serie The Bill Engval Show, aunque no contaba con el apoyo de su madre. Ella pensaba que era demasiado joven para mudarse a Los Ángeles y dejar sus estudios.

Un año más tarde se coló en el cine en Garden Party, un film dramático que cosechó excelentes críticas.

Poco a poco, fue logrando más papeles importantes como el de Mystique en X-Men(2011-2019). En esta saga de superhéroes, interpretaba a una mutante con todo el cuerpo de color azul.

'Los juegos del hambre', el gran papel de Jennifer Lawrence

Pero sin duda el trampolín de su carrera fue el de Katniss Everdeen en la sagaLos juegos del hambre (2012-2015), una adaptación de la trilogía de Suzanne Collins. Esta seguía a Katniss Everdeen, una joven que vive en el distrito más pobre de Panem y debe competir en unos sangrientos juegos a vida o muerte. Al vencer, se convierte en un símbolo de resistencia que utilizarán para tumbar al régimen fascista.

Tal fue el éxito de estas películas entre los adolescentes que se volvió un fenómeno fan por todo el mundo. Muchos deseaban hacerse con el famoso pin del 'sinsajo' o peinarse con una trenza al lado.

En 2014 y 2015, fue la actriz mejor pagada. En el primer film ganó 500.000 dólares y la segunda llegó a los 10 millones. Entre estos dos años, se embolsó 52 millones de dólares.

Jennifer ganó un Oscar en 2012 por Silver Linings Playbook. Cuenta con tres Globos de oro por Silver Linings Playbooy (2012), Joy (2015) y American Hustle (2013). Entre sus premios, también está el BAFTA en 2013 por American Hustle.

Su retirada temporal en 2019 y su regreso con 'Don't look up'

En 2019, Jennifer estrenó Dark Phoenix y tras esta se retiró temporalmente del cine. No se supo el motivo de esta ausencia que terminó en 2021 cuando se anunció que se unía al casting de Don't look up, el film de Adam McKay. Ella misma contó que llevaba desde los 19 queriendo trabajar con él y no iba a desaprovecharlo.

Meses después, en una entrevista con Vanity Fair explicó por qué había desaparecido de las pantallas: "Mis películas no estaban teniendo la calidad que deberían tener. Creo que todo el mundo se hartó de mí. Yo me había cansado de mí. Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien. Si caminaba por una alfombra roja, era, ‘¿Por qué no corrió?’ Creo que complací a la gente durante la mayor parte de mi vida".

El casting más humillante de Jennifer Lawrence

Para llegar tan lejos en en la industria cinematográfica, Jennifer ha vivido polémicas situaciones en Hollywood de las que nunca se olvidó. En un evento organizado por la revista ELLE en 2017, la actriz confesó que le habían hecho incómodas y extrañas peticiones para obtener distintos papeles, entre ellas, bajar siete kilos en dos semanas.

No fue esa la primera vez que un productor obligó bajar de peso o intentó ridiculizarla por su físico. Lawrence se topó con una productora que le hizo pasar por un momento incómodo a la par que surrealista para conseguir un papel:

"Hizo que me desnudase con cinco mujeres mucho más delgadas que yo. Estábamos de pie una al lado de la otra con una cinta tapando nuestras partes privadas. Después de eso, la productora me dijo que usase las fotos de mi desnudo como inspiración para hacer dieta", confesó la intérprete de Passengers.

Después de estas declaraciones por parte de la mujer, el director le propuso a Jennifer que protagonizase una película pornográfica, además de hacerle comentarios lascivos: "Me dijo que no sabía por qué todo el mundo pensaba que estaba gorda, él pensaba que yo era 'perfectamente follable'". Dejé que me tratasen de cierta manera porque pensaba que lo tenía que hacer por mi carrera", reveló la actriz.

Jennifer Lawrence sufrió problemas con las drogas

Aunque no es la única vez que ha sufrido a lo largo de su vida. En una entrevista con New York Times en 2022, confesó que durante el rodaje de Los juegos del hambre, que en ese momento tenía 22 años, se había drogado junto a sus compañeros Josh Hutcherson yLiam Hemsworth para sobrellevar el peso de la fama.

Los tres se reunían en una habitación del hotel y ahí bebían whiskey y consumían marihuana: "Los chicos y yo siempre volvíamos a nuestro hotel y bebíamos whisky y nos drogábamos. Lo hacíamos para ayudar a sobrellevar las intensas presiones de la fama, que nos hacían sentir como una mercancía".

Vivió una situación similar en el rodaje de Don't look up, donde el director confirmó que ella consumió una cantidad mínima. Según relató, la actriz estadounidense le pidió permiso para fumar un porro de cannabis en una de las escenas de la película, pues en ella su personaje estaba "drogado de verdad". Ante esta petición, el director no pudo más que asentir con un "claro, puedes drogarte", detalló.

En esa escena, la actriz hace un monólogo de varios minutos y, según ella misma explicó, fue durante varias horas el hazmerreír en el set de rodaje: "Todo el mundo se metía conmigo [durante la escena], supongo que porque estaba drogada. Era fácil hacerme rabiar", apuntó Lawrence.

El romance de Jennifer Lawrence con Liam Hemsworth

Si se habla de Jennifer Lawrence, uno de los temas que viene a la cabeza es si mantuvo una relación con Liam Hemsworth durante el rodaje de Los juegos del hambre. A pesar de que la química entre los dos era evidente, nunca quisieron confirmar nada hasta 2015 cuando ella contó toda la verdad en televisión.

Ella dijo: "Liam y yo crecimos juntos. Él es muy sexy", a lo que el presentador le preguntó si sucedió algo entre ellos y ella respondió: "¿Qué habrías hecho tú?" entre risas. Con esto, los fans dieron por hecho que sí habían tenido algún tipo de relación.

De hecho, esta teoría ganó fuerza cuandoMiley Cyrus, quien en ese momento era pareja de Liam, estrenó en 2023 el videoclip de Flowers. En él, ella llevaba un impresionante vestido dorado y rápidamente los más inteligentes se dieron cuenta que era igual al que Jennifer llevó en una de las premieres de la película, donde posó ante los fotógrafos junto a Hemsworth.

Además, la cantante iba peinada exactamente igual a como iba la actriz en ese evento.

Cooke Maroney, la pareja de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence actualmente está casada con Cooke Maroney, con quien tiene un hijo. Es un empresario de 37 años licenciado en historia del arte y que trabaja como director de una galería de arte. De su padre heredó esta pasión. Comenzaron su relación en 2018 y un año después de comprometieron, una decisión que Lawrence no tuvo que meditar. "Es la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Fue una decisión muy fácil", dijo cuando le preguntaron en Entertainmet Tonight sobre el enlace.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney // GTRES

La pareja se dio el sí quiero a finales de 2019 -ocho meses después de iniciar su romance- en la Mansión Belcourt en Newport (Rhode Island), un lugar mágico inspirado en el pabellón de caza de Luis XIII en el Palacio de Versalles. Su arquitecto, Richard Morris Hunt, lo diseñó así en 1984.

Al enlace asistieron tanto íntimos amigos de la pareja como grandes personalidades como Adele, Nicole Richie, Bradley Cooper y Cameron Diaz.

Por qué el hijo de Jennifer Lawrence se llama Cy

Jennifer y Cooke se convirtieron en padres de un niño en febrero de 2022. La pareja escogió de nombre Cy y muchos no entendieron el origen de esto, así que ella misma lo explicó en una entrevista en Vogue. Según cuenta, el nombre fue una elección de su marido.

Maroney eligió el nombre en honor al pintor estadounidense de la posguerra Cy Twombly, uno de sus artistas favoritos

Lawrence también contó su experiencia durante el embarazo y habló de cómo es ser mamá a los 31 años. "Da tanto miedo hablar de la maternidad. Solo porque es muy diferente para todos. Si digo, fue increíble desde el principio, algunas personas pensarán, no fue increíble para mí al principio, y se sentirán mal. Afortunadamente tengo tantas amigas que fueron honestas. Decían, da miedo. Es posible que no te conectes de inmediato. Es posible que no te enamores de inmediato. Así que me sentí tan preparado para perdonar. Recuerdo caminar con uno de mis mejores amigos a los nueve meses y decir: Todos siguen diciendo que amaré a mi bebé más que a mi gato. Pero eso no es cierto. ¿Tal vez lo amaré tanto como a mi gato?".

Jennifer Lawrence tiene una larga carrera interpretativa por delante, aunque también ha dejado claro que quiere dedicar tiempo a su familia.