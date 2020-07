La mansión de Britney Spears, de nuevo en venta en plena polémica por el juicio de su tutela y el movimiento #FreeBritney

Britney Spears vuelve a estar en boca de todos, sin embargo la razón no es nueva música sino un nuevo episodio dramático en su vida personal: un juicio para recuperar su libertad.

Todo empezó en 2007, cuando la artista protagonizó distintos escándalos, entre ellos el famoso rapado. Tras esta crisis de salud mental, en 2008 un juez dictaminó que Britney Spears estaba incapacitada legalmente y, por lo tanto, otorgó a Jamie Spears la tutela judicial.

Desde ese momento, el padre de la Princesa del Pop tuvo el poder sobre cualquier cuestión de la vida de su hija, desde las finanzas hasta los perfiles en redes sociales. Por lo tanto, desde hace más de una década, la artista no puede tomar grandes decisiones sobre su vida o sobre su dinero, ya que todo está bajo el control de su familia.

Ahora, doce años después, Britney Spears se enfrenta de nuevo a su padre para recuperar su libertad, ya que su tutela sigue vigente, aunque está en manos de Jodi Montgomery, su mánager, después de que Jamie Spears se la cediera cuando Kevin Federline, el exmarido y padre de sus hijos, le denunció por agredir a uno de sus nietos.

Las redes se han llenado de mensajes de apoyo a la cantante, con el hashtag #FreeBritney. Pero el movimiento también ha llegado a las calles de Los Ángeles, donde se celebrará el juicio y los fans se han reunido para mostrar su cariño a su ídola.

Jamie Spears y su abogado, Andrew Wallet, están acusados de aprovecharse de la fama y el dinero de la artista. Según varios medios, Britney Speras apenas recibe un suelo semanal de 1.500 dólares mientras que su progenitor, a cambio de su trabajo, tiene un salario de 180.000 dólares anuales.

Los fans consideran que la artista está siendo explotada, porque la "tutela que no le permite controlar sus decisiones personales, ni económicas". Además, la defienden diciendo que en estos 12 años, Britney se ha recuperado de su estado mental y consideran que a sus 38 años no es justo que no pueda "conducir, subir fotos, tener una cita, pasear, sacar música, grabarse ni hablar sobre algo sin permiso".

Todo apuntaba que el 22 de julio se acababa la lucha por la libertad de Britney, ya que era la fecha que debía tener lugar el juicio. Sin embargo, ha tenido que ser aplazado hasta el 19 de agosto por problemas de conexión.

Y, en medio de todo este alboroto, la mansión de Brintey Spears vuelve a estar a la venta. La casa, donde la artista vivió hasta su divorcio en 2012, está disponible por 6,8 millones de dólares, una cifra inferior a la de los 9 millones con los que se puso a la venta en 2018.

La mansión se encuentra en Beverly Hills, en Los Ángeles, y tiene 700 metros cuadrados, distribuidos en seis dormitorios, siete baños y una amplia cocina. Además, también tiene una sala de cine, unos enormes jardines con picina de agua salada y jacuzzi.