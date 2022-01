Los últimos mensajes que evidencian la tensa relación entre Jamie Lynn y Britney Spears

En las últimas horas, Jamie Lynn , la hermana menor de Britney Spears , se ha sincerado sobre su tensa relación con la cantante, que no ha dudado en contestar a su hermana después de que esta publicara sus memorias, Things that I Should Have Said .

Han tenido que pasar 13 años para que Britney Spears recupere su libertad. El pasado mes de noviembre, la jueza de la Corte Superior del Condado de Los Angeles, Brenda Penny, ordenó el fin de la tutela legal de la cantante la artista estadounidense, poniendo fin así a años a la sombra de su padre, Jamie Spears, que durante este tiempo se hizo cargo de los compromisos profesionales y de la vida privada de su hija.

Aunque durante estos meses de angustia la cantante siempre ha tenido a la opinión pública de su parte, su familia ha estado alejada de ella en este largo y duro proceso por tratar de independizarse. Desde entonces, la cantante no ha tenido buenas palabras para ellos, llegando a afirmar “Que dios tenga piedad por el alma de mis familiares si algún día me decido a conceder una entrevista”.

Y no solo con sus progenitores, pues es que es bien sabido que este proceso legal ha hecho que la relación entre Britney Spears y su hermana, la actriz Jamie Lynn Spears, se haya desgastado... De hecho, hace apenas una semana, la cantante daba por rota su relación con ella dejando de seguirla en redes sociales.

Britney Spears y Jamie Lynn en los Teen Choice Awards, // Getty

Así es la tensa relación de Jamie Lynn y Britney Spears

Durante toda su vida, la pareja de hermanas ha demostrado su calidez ante los medios. Ambas hermanas, casi inseparables a pesar de las diferencias de edad, escenificaban su buena relación a menudo en fotografías y reuniones. Sin embargo, la batalla legal de la cantante contra su padre ha acabado con el buen rollo que entre ambas existía y así lo ha detallado la hermana de la artista, que no ha sido un apoyo fundamental en la vida de Britney durante estos duros meses.

La actriz acaba de publicar su primer libro, Things that I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho), unas memorias en las que relata todas las dificultades a las que tuvo hacer frente durante su infancia y adolescencia y en las que también habla abiertamente sobre vivir a la sombra de su hermana.

Ahora, en una entrevista concedida al programa Good Morning America ​​de ABC, la intérprete de Zoey 101 se ha sincerado, entre lágrimas, sobre cómo le han afectado los ataques de Britney en estos duros momentos y ha recordado que ella siempre estuvo a su lado, incluso tratando de ayudarla en su batalla judicial contra su padre.

“Cuando la tutela se puso en marcha, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé", ha recordado en esta entrevista, asegurando que ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo en su familia. "Entendía tan poco sobre eso entonces como ahora", aseguraba.

A pesar de esto, la actriz ha reiterado que ella siempre estuvo disponible para ayudar a su hermana y que siempre colaboró con el equipo legal que llevaba el caso para poner fin a la tutela de Britney. “Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana. Ese amor sigue ahí al 100%, amo a mi hermana", aclaró la actriz, que cree que siempre "ha hecho lo correcto por ella". "Ella lo sabe, entonces no sé por qué estamos así ahora", se preguntaba la menor de las Spears.

En su autobiografía, la actriz habla sobre el comportamiento de la artista durante su adolescencia, época en la que la consideraba casi como una segunda madre, y explica que pronto acabó teniendo actitudes "erráticas y paranoicas".

Sin embargo, al referirse a estas palabras, Jamie Lynn ha asegurado que así fue cómo se sintió cuando era más joven y negándose a valorar el estado actual de salud mental de su hermana. "No puedo hablar del estado mental de otra persona, no creo que eso sea justo. Puedo decir cómo me sentí porque eso importa. Importa que me dolió…", ha explicado la actriz, que también tuvo que lidiar con los problemas de su padre, derivados del abuso de alcohol.

Britney Spears responde a la entrevista de Jamie Lynn

Poco ha tardado Britney Spears en reaccionar a la entrevista de su hermana y, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, la cantante ha atacado a su hermana por utilizarla para sacar beneficio de esta difícil situación. "Nunca tuvo que trabajar para nada, siempre se le dio todo", ha asegurado Spears, que ha demostrado su enfado.

Respecto a las afirmaciones de su comportamiento errático y paranoico, la actriz ha recordado que su hermana no ha estado ahí para apoyarla durante estos últimos 15 años: "¿Por qué habla de ello, a menos que quiera vender un libro a mi costa?", se preguntaba la intérprete de Toxic, que con cierto sarcasmo le ha deseado a su hermana que mucho éxito con su nuevo libro.

Además, la cantante también ha recordado el conflicto familiar que surgió en torno al tributo a Britney en los Radio Disney Music Awards de 2017, donde la su hermana Jamie Lynn interpretó un mix con las canciones más importantes de la artista.

Aunque Jamie Lynn dio el tema por zanjado y asegurado que era algo que ya había aclarado con su hermana, la intérprete no dudó en recordarle ciertas cosas a su hermana: "Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones cuando mi hermana era un bebé. Nunca tuvo que trabajar. Siempre se le dio todo hecho", señalaba Britney, que parece que cierra puertas a una posible reconciliación.

Jamie Lynn se sincera en su último post

Tras esta dura respuesta de Britney Spears, su hermana, Jamie Lynn, ha lanzado un último mensaje a través de un post en Instagram, donde ha aclarado todo sobre su conflicto con la cantante. Aunque ha admitido que esto es es lo último que desearía hacer, la actriz se ha visto obligada tras los constantes ataques de su hermana.

Ella misma ha admitido que le desea "todo el bien" a su hermana, asegurando que siempre ha estado "detrás de la escena" para apoyarla. Sin embargo, se ha sincerado asegurando que se le hace agotador que los mensajes que tienen en privado no sean parecidos en absoluto a lo que ella publica en sus redes sociales y, aunque ha reconocido que su hermana está pasando por un duro momento, ha reiterado que no puede "hacerse de menos a sí misma".

La actriz ha reiterado que "las cosas que se están diciendo no son verdad" y ha querido aclarar esto porque considera que su hermana podría poner fin a esta situación si quisiera relatar las cosas tal y como suceden, y no con mensajes acusatorios a través de sus redes sociales, acabando así con los malos rollos en su familia.

Jamie Lynn también ha recordado que su libro no es sobre su hermana y ha asegurado que no puede "evitar ser una Spears también" y que algunas de estas situaciones estén relacionadas con su hermana. "He trabajado desde antes de ser adolescente y me he trabajado mi carrera a pesar de ser la hermana pequeña de alguien", continuaba explicando la actriz.

"No hay bandos, y no quiero drama, pero estoy contando la verdad para curar mis traumas y así poder cerrar este capítulo y seguir adelante, y espero que mi hermana pueda hacer lo mismo. No importa lo que pase, siempre querré a mi hermana mayor y estaré ahí para ella. Es momento de poner fin a este insalubre caos que ha controlado mi vida durante tanto tiempo", concluía Jamie Lynn Spears.