A Christina Aguilera no le importa estar gorda

Poco queda de la figura de aquella Christina Aguilera que se dió a conocer con tan sólo 17 años cantando Genie in a bottle, su repentina subida de peso se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento en el mundo de las celebrities. Lejos de ofenderse sobre estos comentarios, a la artista le importa más bien poco lo que opinen sobre su figura.

Durante la presentación de la segunda temporada del reality The Voice, donde la cantante participará como jurado, la revista People le preguntó sobre su nueva imagen, a lo que Christina respondió que ha sido criticada tanto cuando estaba extremadamente delgada como ahora: "He estado en esto durante mucho tiempo, entré en escena cuando tenía 17 años y nunca nadie va a considerarte demasiado para ellos. No se puede ser demasiado perfecta, demasiado delgada, demasiado curvilínea, demasiado voluptuosa, esto y aquello. He estado en ambos lados del espéctro. Todas aquellas cantantes que han formado parte del negocio, en uno u otro momento han sido criticadas."



Por suerte la cantante ha superado todas las críticas y se centra en su felicidad y la de su familia, afirmando que tanto a ella como a su novio les encanta su cuerpo: "Mientras me sienta feliz dentro de mi propia piel, nada más importa, esa es toda la seguridad que necesito. Estoy muy feliz en donde me encuentro, tengo un novio al que le encanta mi cuerpo, yo amo mi cuerpo, mi hijo es un niño sano y feliz. Eso es todo lo que importa."

Aunque Christina Aguilera seguirá siendo el centro de todas las miradas, ha demostrado ser un ejemplo de madurez centrándose en su familia y en su trabajo, ya que, tenga la figura que tenga, sigue teniendo una gran voz.