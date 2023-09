Cinco años de una efeméride pop: el día que Malú llamó gorda a Amaia Montero

El 25 de septiembre está definitivamente marcado como una efeméride española.

No es para menos. Es el día del nacimiento de Pedro Almodóvar —que este año cumple 74 años— y Rosalía (31) y también es el día del año que Amaia Montero hizo historia en la cultura pop de internet para inmortalizar una frase que hoy es un eslogan: "Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto", en su famosa disputa con la también cantante Malú.

Este 2023 se cumplen cinco años de la disputa que acabó en icono.

La historia completa del día que Malú llamó gorda a Amaia Montero

La entrevista de Amaia Montero

Todo se coció en 2018 a raíz de una entrevista de la exvocalista de La Oreja de Vang Gogh. Fue en julio cuando Montero habló con el diario El Mundoen una charla veraniega con el lanzamiento de su último disco, Nacidos para creer, como excusa. El trabajo de la vasca alcanzó el número uno, sin embargo, en aquel momento se hablaba más del estado físico de la cantante y de la polémica en torno a la discusión que tuvo con la banda en uno de sus directos, que de su música.

El propio single homónimo del disco habla sobre el tema: "Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Otros juran que bebo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros". Por ello fue preguntada en la conversación con el periódico, a lo que respondió la frase que se convirtió en titular de la misma: "Engordar es lo peor que puedes hacer en este país".

A la afirmación siguió la explicación: "Estuve un tiempo apartada preparando el disco y, cuando reaparecí, todo el mundo se puso a hablar de mi cambio físico, de mi transformación facial".

La entrevista de Malú

Al hilo del entrecomillado que acaparó la atención entre lectores y seguidores, dos meses más tarde, en su entrevista con El Español, Malú recibía una pregunta relacionada con la presión que ejerce la estética sobre las artistas.

La pregunta: "¿Por qué a las cantantes mujeres se les cuestiona constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa? Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal".

"¿Por qué a las cantantes mujeres se les cuestiona constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa? Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal". La respuesta: "Ya, pero es que a ver cómo te lo explico. A Adele nadie le dice nada".

Más adelante amplía su respuesta. "Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada?¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita. [...] Chapó por Tania, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser", expuso la artista, recientemente separada del padre de su hija, el expolítico Albert Rivera.

El famoso tweet de Amaia Montero

En un intento de romper una lanza a favor del movimiento body positive, la intérprete de Aprendiz no imaginó que sus declaraciones provocaran el efecto radicalmente contrario y acabaran por herir a Amaia, que publicó en su cuenta de X —anteriormente conocida como Twitter—: "A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú!".

Pero esa fue solo la primera de varias publicaciones posteriores en las que Montero estalló contra Malú. El culmen llegó con la frase que ya se ha quedado a vivir en el imaginario colectivo después de que un usuario de la red social acusara a la cantante de Pop de buscar protagonismo a costa alguien que la había defendido: "Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto".

Los antecedentes de la relación entre Amaia Montero y Malú

Sobre una de las polémicas con más recorrido y más comentadas de la cultura pop del país, hay quienes defienden que la discusión pública era solo el pico de un iceberg de una profunda enemistad.

El argumento gira en torno a que hubiera previa rivalidad entre las artistas debido a que ambas fueron pareja del periodista Gonzalo Miró.