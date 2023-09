Rosalía en el cine: canciones que han sido banda sonora

La música transmite, impulsa y propaga las emociones. Con ella se crean impresiones como el miedo, la tensión o la calma, así que una buena banda sonora tiene el poder de ensalzar o arruinar determinada escena. Aumentar la sensación de realidad de estas secuencias es el objetivo principal de cualquier diseño sonoro.

Primero fue el teatro y luego el cine, pero en cualquiera de las dos disciplinas se busca conmover, enternecer o excitar. Un diseño de sonido adecuado es imprescindible para conseguirlo. Puede darse con composiciones especialmente creadas para el proyecto o con obras ya publicadas que doten de simbolismo y significado al momento.

La primera película sonora en idioma español se hizo en Estados Unidos en 1923. Se trata de un cortometraje de once minutos protagonizado por la cupletista Conchita Piquer, una grabación presentada en el Teatro Rivoli de Nueva York cuatro años antes del estreno del que se considera el primer largometraje sonoro de la historia del cine, The Jazz Singer, de 1927. Desde entonces no se ha frenado la evolución. El sonido digital supone vanguardia y multiplica las posibilidades.

Con tres discos de estudio en el mercado, Los Ángeles (2016), El Mal Querer (2017) y Motomami (2022), Rosalíaha prestado su voz para series como la cabecera de la segunda temporada de Paquita Salaso la canción A tu vera de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Más allá de eso, varias de sus creaciones han sido elegidas como banda sonora. La música de la artista española más global ya forma parte del mundo del cine a través de sencillos y colaboraciones.

'Malamente' suena en... 'Hellboy' (2019)

Hellboy y Malamente

'La Noche de Anoche' suena en... 'Bruised' (2021)

Bruised y La Noche de Anoche

'Millonària' suena en... 'Xtremo' (2021) y 'Do Revenge' (2022)

Xtremo, Do Revenge y Fucking Money Man

'TKN' suena en... 'Sayen' (2023)

Sayen y TKN, colaboración de Rosalía y Travis Scott

'Si Tú Supieras Compañero' suena en.... 'The Flash' (2023)

The Flash y la portada de 'Los Ángeles'

'La Combi Versace' suena en... 'Culpa Mía' (2023)

Culpa Mía | Rosalía y Tokischa

'SAOKO' suena en... 'A través del mar' (2023)

A través del mar y Rosalía en 'Saoko'

