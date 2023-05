María Guerra charla con Pedro Almodóvar: "No sabía que ese culo iba a convertirse en algo tan famoso"

María Guerra acabó en sujetador viendo lo nuevo de Pedro Almodóvar. Está lloviendo de más en la ciudad francesa de Cannes.

Lo bueno es que nuestra colaboradora más cinéfila ha logrado colocarle el micrófono al director español para saber más detalles de su nuevo cortometraje western, Extraña forma de vida.

El western de amor de Almodóvar de 30 minutos de duración es protagonizado por Pedro Pascal -el aclamado actor chileno que subió como la espuma desde su aparición en la serie The Last Of Us- y el estadounidense Ethan Hawke. "Es una calentura, un divertimento transgresor que rompe el tabú de los vaqueros heteros", define nuestra colaboradora.

"En un territorio tan masculino nunca había visto aparecer (y seguro que lo había) deseo entre dos hombres", ha comenzado a contar el director. La pieza ha sido un éxito total en Cannes. "No estoy descubriendo el género, pero sí un territorio nuevo [dentro de él] que no tengo ningún problema en explorar".

Tráiler del nuevo cortometraje western de Pedro Almodóvar, 'Extraña forma de vida'.

María nos ha regalado un adelanto de lo nuevo que veremos del manchego, más en concreto, de Pascal: "En esta peli hace un papel muy diferente al que estamos acostumbrados".

Spoiler: en Extraña forma de vida le vemos al culo al chileno. "Yo no sabía que ese culo iba a convertirse en algo tan famoso. Todo ha cambiado tanto para Pedro, que no sé si eso va a afectar a la película, si habrá más gente que quiere ver su culo", nos contaba el director. Su cortometraje, rodado antes que la serie basada en el homónimo videojuego The Last Of Us, no contaba con este fenómeno de masas.

"Lo importante de su presencia es que demuestra que tiene un registro muy amplio. Que no solo puede hacer papeles épicos", puntualizaba.

El actor descubrió a su tocayo en una obra de teatro, escribió a Almodóvar y le dijo que quería trabajar con él. Era recíproco. Al español ya le gustaba como actor entonces, cuando no era el personaje en el que se ha convertido ahora.

El favoritísimo Pascal ha sido la gran ausencia en la cita francesa, que está rodando la segunda parte de la ya mítica Gladiator. Pero sí hemos escuchado las declaraciones de su pareja protagonista, Ethan Hawke. "Está encantado con Pedro, por ser tan minucioso, todo tenía que encajar. En toda su carrera solo ha ensayado con cuatro directores, y los americanos van a por lo que es el encuadre", nos ha contado María.

Sobre si cree que gustará en Estados Unidos este western de vaqueros enamorados, el actor es optimista. "La gente responde bien a las cosas buenas y frescas. Una de las que más me ha gustado es que fuera un formato tan corto, porque solamente un maestro puede dominar este tiempo".

Tenemos Almodóvar para rato. Con 74 años su actividad no para. "Es el modo para mí de luchar contra la pandemia, la soledad, el tedio y todo lo demás. Desde 2019 he escrito y he rodado más que nunca. Más que antes. Ahora mismo tengo tres guiones terminados y quiero hacer los tres". Así que, todos atentos.