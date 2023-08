Malú se pronuncia sobre la ruptura con Albert Rivera: "Luchas por ello pero a veces no se da"

El amor se acaba y lo más eficaz es pasar página para superarlo. Hace menos de un mes llegaba la noticia de que Albert Rivera y Malú decían adiós a su relación después de cuatro años y una hija en común.

Ninguno de los dos se ha caracterizado durante este periodo por hablar en exceso de ellos, sino todo lo contrario. A penas hay fotografías suyas juntos y pocas veces se han dedicado palabras en los medios de comunicación y con la ruptura no ha cambiado nada.

La cantante ha sido quien definitivamente se ha pronunciado sobre el fin de su relación en una entrevista con Elle, en la que ha reflexionado sobre su futuro, la maternidad y su familia.

"Yo me he dedicado a mi hija, y es algo que no pienso dejar de hacer, pero tampoco voy a renunciar a trabajar o a estar satisfecha como mujer, porque no me siento completa si exclusivamente soy madre, ni tampoco siendo sólo artista. Soy ambas cosas y lo soy al cien por cien", ha señalado.

"Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien"

La intérprete de Blanco y negro no ha mencionado directamente al expolítico, pero sí se ha referido a la ruptura: "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más".

Asimismo, ha apostado que la solución siempre es "entenderlo y asumirlo de la mejor forma posibles". "Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza".

Malú y Albert Rivera comenzaron en 2019 y terminaron en 2023.