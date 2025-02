La cómica recreación de una escena de 'Friends' con Jennifer Aniston y Selena Gomez como protagonistas

¡Colaboración de millones!

Jennifer Aniston y Selena Gomez, pese a no haber coincidido nunca en ningún proyecto como actrices, han posado juntas en algún que otro evento, dejando claro que tienen una buena relación.

De hecho, se conocen desde hace años y han estado en casa de la otra. Y, ahora, se unen en sus facetas como empresarias y sellan el encuentro haciendo un guiño a Friends.

Esta colaboración viene de la mano de sus respectivas firmas cosméticas, Lolavie de Aniston y la exitosa Rare Beauty de Gomez. Las actrices se han unido para presentar sus nuevos productos, haciendo más fuerza de cara a sus marcas.

"Siempre has estado ahí para mí. Y es bonito tener en la vida a gente que simplemente esté ahí y me escuche. Me has dado muy buenos consejos", expresó Selena Gomez en la presentación, mientras abrazaba a su compañera de profesión.

A su vez, Jennifer Aniston también se enterneció con la actriz, admitiendo los buenos momentos que han pasado juntas: "Tú también me los das a mí".

Este bonito encuentro lo han plasmado en redes de la forma más divertida: Aniston y Gomez han grabado un sketch con una divertida secuencia de la serie Friends, haciendo referencia así al proyecto más exitoso de Jennifer.