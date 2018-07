'ALL EYES ON ME'

Comienza la cuenta atrás de Britney Spears

Britney Spears ha colgado en su página web oficial un temporizador con una fecha marcada: el 17 de septiembre. En el contador podemos ver la frase "All eyes on me" dejando abierto muchas interpretaciones.

@europa_fm | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 22:07 horas