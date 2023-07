Cómo y cuándo empezaron Tamara Falcó e Íñigo Onieva: la relación en 15 fechas clave

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se conocieron pocas semanas antes de que nos tuviéramos que encerrar en casa por la pandemia del coronavirus. Fue en una cena organizada por una amiga de ambos, Luisa Bergel, y fue él quion dio el primer paso para conseguir una cita con ella.

De aquella primera vez en la que los dos se vieron a solas, la hija de Isabel Preysler salió un poco decepcionada porque comprobó que no tenían nada en común. Aunque sí tuvieron una conversación que a la influencer le gustó mucho y que terminó convenciéndola.

Tamara iba a acudir a un evento que tenía como protagonista a un niño enfermo de cáncer terminal y ella no estaba segura de cómo actuar y reaccionar ante esta situación. "Que no se te note nada. Estás ahí para que se lo pase bien", fueron las palabras mágicas que pronunció Íñigo. Le sirvieron de mucho y ahí fue cuando pensó: “Este es el mío”.

Después llegaría la pandemia, el fallecimiento por coronavirus de su padre, las polémicas por la herencia, el título de marquesa de Griñón que le correspondía… y los rumores sobre un posible nuevo novio de la influencer.

Esta es la cronología de la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva que vivirá un bonito desenlace el sábado 8 de julio, el día de su boda:

25 de noviembre de 2020: se confirma que Tamara tiene un nuevo amor

Ese día, la portada de la revista ¡Hola! publica las primera imágenes de la pareja besándose mientras pasean por Madrid.

Entonces sale a la luz el nombre de Íñigo Onieva y la prensa comienza a investigar sobre la vida del nuevo novio de la marquesa de Griñón, un diseñador de coches ocho años más joven que ella, que pertenece a una acomodada familia, hermano de la actriz Alejandra Onieva y un nombre conocido en la noche madrileña.

Viajes, fiestas, cenas, discotecas… el estilo de vida de Onieva no tiene nada que ver con el de su novia y son muchos los que le auguran poco futuro a esta relación.

20 de noviembre 2021: la gran fiesta por el 40 cumpleaños de Tamara

La influencer quiso celebrar su llegada a los 40 años con una gran fiesta que fue exclusiva de la revista Telva. El evento tuvo lugar en el Palacio de Santoña y la marquesa de Griñón estuvo acompañada por toda su familia —excepto sus hermanos Iglesias— .

Por supuesto, tampoco faltó su novio, Íñigo Onieva, que por primera vez ejerció oficial y públicamente de pareja de Tamara. Esa noche, mostraron una especial complicidad, bailaron y se divirtieron mucho juntos, bajo la atenta mirada de Isabel Preysler.

22 de septiembre 2022: la pedida de mano, en mallas y mientras tomaba la sopa de ayuno

En la primavera y el verano de 2022, la pareja vivió toda una maratón de bodas de amigos y familiares. Y en cada una de ellas, el foco terminaba poniéndose en ellos: ¿cuándo iban a pasar el por el altar? Incluso Tamara recibió el ramo de la novia en la boda de su primo Álvaro Falcó con Isabel Junot, que vaticinaban que sería la próxima en casarse.

La marquesa y su novio dedicaron los meses de julio y agosto a viajar y exprimir el verano juntos y por separado. Y cuando retomaron su rutina, llegó el anuncio: estaban prometidos y así se encargó ella de comunicarlo en sus redes sociales, asegurando que se sentía “la mujer más afortunada del planeta”.

Una Tamara radiante se encargó de mostrar su anillo, valorado en 14.500 euros, y contar en El Hormiguero cómo había sido todo: vestida con unas mallas de estar por casa y mientras se tomaba su sopa de ayuno. "De repente hincó rodilla y me dijo: ‘Quieres casarte conmigo?", explicó.

23 de septiembre de 2023: una infidelidad que arruina el engagement

Tras hacer público el compromiso, en redes sociales comienzan a circular unas fotos de Onieva besando a otra chica durante el festival Burning Man, celebrado en el desierto de Nevada.

El compromiso comienza a estar en entredicho y la protagonista permanece callada. Es el prometido el que decide dar explicaciones cuando los periodistas lo paran mientras se dirigen a la boda de unos amigos. Ella agarrada de su mano decide quedarse en segundo plano mientras Íñigo desmiente las informaciones que han circulado en las últimas horas.

“Una lástima que siempre haya gente que quiera destrozar nuestra relación” e intentó aclarar que esas imágenes eran de 2019 y que alguien había decidido filtrarlas el día del anuncio de su “engagement” para arruinar la buena noticia.

25 de septiembre de 2023: arrepentido y destrozado

Las pruebas de que esas fotos se habían hecho ese mismo verano, cuando la relación entre Tamara e Íñigo parecía ir viento en popa, cayeron por su propio peso. El diseñador de coches no tuvo más remedio que reconocerlo públicamente y lo hizo mediante un comunicado en redes sociales.

"En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño", terminaba confesando.

27 de septiembre: Tamara confirma la ruptura

Hasta el último momento fue duda, pero finalmente dos días después la hija de Isabel Preysler decidió cumplir con el compromiso profesional que tenía agendado ese día. Era su primera aparición pública tras el reconocimiento de la infidelidad y ella decidió dar la cara y las explicaciones necesarias.

Primero confirmó por teléfono en Sálvame la ruptura y luego habló con la prensa en el photocall. "El viernes por la noche él empezó a decir ‘puede que sea verdad’. Y ahí ya dije: ‘Que sepas que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso’, como esto haya sido verdad, aquí se acabó todo", explicó con toda sinceridad.

"El Íñigo con el que yo me he comprometido no tiene nada que ver con ese Íñigo. Es difícil de creer, pero él se dedicaba a la noche, viajaba mucho, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí, la base es la confianza. Entonces, si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía ningún problema con ello, pero claro, con unos límites. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza", añadió.

9 de octubre: las disculpas públicas de Onieva

Tras disfrutar de una comida familiar en uno de los restaurantes con los que trabajaba, Íñigo Onieva convocó a los medios en la puerta y, rodeado de su familia, pidió perdón públicamente, aunque no respondió a ninguna pregunta de la prensa.

Íñigo Onieva, en la puerta de su restaurante el 9 de octubre de 2022.

"Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, de haberle hecho daño y haberle fallado”, volvía a disculparse dirigiéndose a su exprometida y arropado por su madre, sus hermanos y su abuela.

21 de diciembre: la nueva ilusión de Tamara

A punto de comenzar la Navidad, Tamara se volvió a convertir en portada de las revistas del corazón. La influencer parecía haber comenzado a recomponer su vida e incluso parecía haber encontrado un nuevo amor. Su nombre, Hugo Arévalo, un amigo de ella que formaba parte del círculo íntimo de la pareja.

“Es una persona a la que admiro profundamente y que siempre ha estado apoyándome en los momentos difíciles”, declaraba en la revista ¡Hola!. Ahora bien, aclaraba que habían salido solo un par de veces y que el resto, “Dios dirá”.

25 de diciembre: celos, el primer acercamiento y la Misa del Gallo

Cuando se descubrió el nombre del chico que podría volver a ocupar el corazón de Tamara, Íñigo Onieva no pudo evitar sufrir un importante ataque de celos y aseguran que incluso cargó contra el que consideraba su amigo Hugo Arévalo.

El prometido de Tamara trató de ponerse en contacto con ella a través de una amiga para hacer las paces. “Me pareció bien y lógico. Con el espíritu de la Navidad y todo eso, el 24 de diciembre me dije: ‘¿Por qué no ir a misa juntos?”, contó Tamara.

Y tras proponérselo, los dos fueron a la Misa del Gallo la noche del 24 de diciembre. Después mantuvieron una larga conversación, volvieron a intercambiarse los teléfonos y retomaron la comunicación de manera fluida: “Le di mi teléfono nuevo y nos empezamos a mensajear”.

31 de diciembre: y 2023 trajo la reconciliación

En una de esas conversaciones la hija de Isabel Preysler le propuso a Onieva estrenar el año en casa de su madre con su familia y amigos. Los planes de Onieva no eran esos: él pensaba pasar esa noche de viaje con sus amigos pero su empeño por reconquistarla le hizo anular ese encuentro.

Y tras tomarse las uvas en su casa de La Moraleja, el diseñador de coches cogió la moto y se fue a casa de Isabel Preysler. Fue entonces cuando decidieron darse una nueva oportunidad: la reconciliación era una realidad.

25 de enero: nuevo compromiso

Más enamorados que nunca, Íñigo y Tamara se convirtieron en inseparables durante los primeros días del año, pero fue un viaje al Polo Norte el que terminó por cerrarlo todo.

Allí, él se volvió a declarar y le regaló un nuevo anillo de compromiso. Ella le volvió a decir que ‘sí’ y decidieron mantener el 17 de junio —día que fijaron en su primer compromiso— como la fecha de su boda.

8 de febrero: cambio de fecha de boda

Sin embargo, en el culebrón protagonizado Tamara e Íñigo todo no podía salir según lo previsto y la fecha del 17 de junio tuvo que cambiarse. Solo dos semanas después tuvieron que cambiar de planes y retrasar la boda: sería el 8 de julio.

"Algunos familiares no podían venir en la primera fecha planteada, por razones de causa mayor", explicó la marquesa sobre los motivos de ese cambio y para ellos es fundamental estar rodeados de su seres queridos el día que se conviertan en marido y mujer. "Así también podremos disfrutar de un poquito más de tiempo para poder organizarlo todo mejor y cuidar cada detalle”.

16 de mayo: compuesta y sin vestido

A menos de dos meses del gran día, la firma Sophie et Voilà envió un comunicado en el que anunciaba que dejaba de hacer el vestido de novia de Tamara.

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", explicaron las socias de la firma bilbaína que acusaban a la influencer de querer plagiar un diseño.

Pero la familia Preysler es una saga de recursos y Tamara encontró rápido quién le cosiese el vestido para el gran día. Un viaje relámpago a Nueva York para visitar el estudio de Carolina Herrera fue la solución.

"Ha sido la prueba de novia más maravillosa que he tenido. Encantadores, los bordados preciosos, el equipo... Me he sentido super escuchada”, relató en El Hormiguero tras hacerse la primera prueba.

22 de abril: la gran fiesta de compromiso

En la casa de Puerta de Hierro de Isabel Preysler tuvo lugar la ansiada fiesta de compromiso de Tamara e Íñigo.

Los padres, hermanos y amigos íntimos —un total de 25 invitados— participaron de esa celebración en la que el objetivo era que las dos familias pudiesen acercar posturas y conocerse mejor.

Tamara recibió de parte de la familia del novio una pulsera de oro y rubíes diseñada por el tío de Onieva. Tamara le regaló un lujoso reloj.

8 de julio: el gran día en el palacio El Rincón

El camino no ha sido fácil, pero este sábado 8 de julio Tamara Falcó e Íñigo Onieva se convertirán en marido y mujer en el palacio El Rincón, situado en Aldea del Fresno (Madrid).

Rodeados de todos su seres queridos y de sus amigos más íntimos, esta boda se vivirá como el gran acontecimiento social del año y al día siguiente, su revista de cabecera, descubrirá los detalles de la gran fiesta: el vestido de la novia, el papel de la madrina, el posado con Isabel Preysler…