Cómo empezó Jon Plazaola, cuántos años lleva en tele y por qué dicen que es actor por enchufe

Jon Plazaola es actor por enchufe. Lo dice el propio intérprete de 40 años, pero no es porque tuviese un padrino en sus inicios. Jon Plazaola empezó en el cine trabajando de eléctrico. Luego ya se puso delante las cámaras para protagonizar cortos, series de televisión y películas.

Su historia empezó hace relativamente poco. Debutó como actor en 2013 con 31 años y desde entonces no ha parado de sumar títulos en su currículo.

Cómo empezó Jon Plazaola

Ese currrículo incluyo una extensa formación. Antes de formarse en artes escénicas, Jon Plazaola estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. Se matriculó en el año 2000 y terminó los estudios en 2005.

El gusanillo del cine llegó en 2009 cuando decidió trasladarse a Madrid para estudiar en el Instituto de Cine de Madrid, diplomándose en guion de cine y televisión y técnico en procesos audiovisuales. De ahí que empezase en el cine como técnico.

Jon se fue formando mientras empezó su carrera de cómico y monologuista, que le llevó a fichar en 2004 por la EITB vasca. El salto a la televisión nacional lo dio en 2015 al convertirse en Iñaki, el protagonista de la serie de Antena 3 Allí abajo.

Su abuelo Juan, su referente

El humor corre por las venas de Jon Plazaola. Su abuelo Juan, su referente, fue su inspiración. "Lo que más nos enseñó mi abuelo fue a amenizar la vida, a sacar la sonrisa. Solía llamar a la radio y todo para contar chistes", contó en una entrevista con Mara Torres.

También su padre ha sido su inspiración. Lo define como "un buen contador de historias" y su madre, en cierto modo, también. "Era enfermera, no os digo más. Es una profesión bastante cercana para mí, me parece muy necesaria su labor", contó en otra entrevista al hablar de la serie Allí Abajo, que de desarrolla en un hospital.

La misteriosa vida de Jon Plazaola

Jon Plazaola vive alejado de las cámaras. El vasco residente en Madrid comentaba en una entrevista en 2019 que mantenía una relación a distancia con Natalia, su novia desde hace más de una década.

"Me salió la serie a la vez que ella se hizo cargo de la tienda de ropa en la que trabajaba en Zumárraga. Ninguno ha renunciado a su sueño y mantenemos una relación a distancia", declaró el actor una de las pocas veces que se ha referido a su pareja. De hecho, no se puede afirmar que siga con ella, una de las últimas fotos que hay de ambos en redes es del año 2020 aunque también que el actor no es mucho de exhibir su vida privada en Instagram.

La tabla de abdominales de Jon Plazaola

Lo que sí publica son fotos de sus abdominales. Cualquiera que haya entrado en su Instagram se habrá dado. Le gusta cuidarse y mostrar resultados.

¿Cómo lo hace? "Soy amante del deporte. Me gusta mucho el fútbol, corro y hago ejercicio, abdominales, flexiones y estas cosas, sobre todo en casa", contó sobre su rutina en GQ, en la que también reconoció cuidar su piel: "Como nosotros nos maquillamos todos los días, sigo alguna rutina de cremitas para por la noche".