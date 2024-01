"Como te vea otra vez, te meto": Loquillo reconoce haber amenazado a dos manteros que vendían discos piratas

La relación con los fans, con la industria, los cambios que ha sufrido la misma en sus 40 años de carrera... Loquillo ha tocado multitud de temas en el podcast Simpatía por la industria musical, del que ha sido el invitado número 200.

En una charla con Carlos Galán grabada en la madrileña Sala Berlanga, el rocker catalán ha analizado la transformación de los géneros y las tendencias musicales. Asegura que el reguetón, por ejemplo, pertenece a "la cultura de países hispanoamericanos" y que en sus inicios fue "reivindicativo y en cierta manera antisistema". "Yo siempre he dicho que no es mi cultura porque soy europeo, pero lo respeto", comentaba el intérprete de Feo, fuerte y formal. "No soy de esos artistas que ponen a parir el requetón, pero yo me dedico a otra cosa".

Las palabras que han resonado en las redes sociales, creando un cierto desasosiego, son las que tienen que ver con la protección a los autores, los derechos de creación y cómo ve la nueva forma de monetizar las canciones en las plataformas. Galán le preguntaba cómo se sentía al ver su declaración del royalties, y Loquillo era tajante. "Sé que me están estafando. Yo soy partidario de acción directa, pero no tengo demasiado consenso", amenazaba.

Echando la vista atrás, el músico de 63 años ha recordado aquellos años en los que la piratería se convirtió en una forma de consumo masiva. "La primera gran estafa fue cuando un Presidente del Gobierno legalizó la piratería, no persiguiéndola. Eso hundió el mercado, hundió los derechos de autor, y algo muy importante: Cambió el sistema. Las cosas no son casualidad", decía antes de rememorar un incidente que vivió con dos manteros en la Rambla de Barcelona.

"Recuerdo que fui a dos tipos que vendían CDs míos en la Rambla y les dije 'me los voy a llevar, y como te vea otra, vez te meto'. Son los derechos de autor, y los autores importamos una jodida mierda. Entonces, cuando en un país de autores como es España, que matamos a Lorca, no lo olvidemos, ¿qué esperas?, ¿qué somos los autores?, cero", exclamó.

Antes de terminar, ha reconocido la importancia de tener alrededor de él un equipo que crea en su proyecto. "Un equipo es lo más importante. Músicos, compositores, oficina, mánager... ¿Qué más puedo pedir si lo tengo todo? La gente que debe más de 6 millones de euros a Hacienda no tiene eso", termina.