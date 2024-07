Cómo ver gratis el último concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu de Madrid

Te interesa Karol G: la historia de su enemistad con Rosalía y todas las veces que la han acusado de plagiarla

Mañana Será Bonito Tour, la gran gira de conciertos internacional de Karol G, llega a su fin. Y en España podemos estar orgullosos, ya que la colombiana ha elegido nuestro país para cerrar su gira por todo lo alto.

La artista, conocida por su apodo La Bichota, llega a Madrid "siendo la artista número uno en consumo en todas las plataformas en España", según ha informado Vinilo Negro. Su reciente éxito Si antes te hubiera conocido es la canción más escuchada actualmente en el país en Spotify, confirmando el alcance internacional que ha cosechado Karol G durante sus 17 años de carrera.

El fin de gira en la capital española consiste en cuatro conciertos seguidos en el Estadio Santiago Bernabéu: desde hoy sábado 20 de julio hasta el próximo martes 23 de julio.

Todas las entradas están vendidas, aunque hay una buena noticia: uno de ellos se podrá ver en vivo y sin coste, tal y como ella misma ha anunciado.

El enlace para ver la retransmisión de Karol G en el Bernabéu de Madrid

Karol G, en una reciente publicación en su perfil de Instagram donde suma casi 70 millones de seguidores, se ha despedido de su gira informando sobre esta retransmisión.

"Empecé muchas veces este mensaje y solo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro", empieza escribiendo. "Ha llegado el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum [MAÑANA SERÁ BONITO], más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el Alma".

"Cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo", continúa. "Estamos cerca de tener el último concierto de este tour y ¡sí!, es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo ha llegado y ¡quiero que lo celebremos juntos!".

Así ha explicado la colombiana que el último concierto de Mañana Será Bonito Tour, celebrado en Madrid el martes 23 de julio, se podrá ver en directo y gratisa través de su canal de YouTube "para que todos, en cualquier parte del mundo, puedan verlo", dice.

"Díganle a sus amigos, junten a sus familiares, que sepa todo el barrio, que cierren la cuadra… ¡Pero esta fiesta se celebra en familia y por todo lo alto! ¡Gracias por hacer parte de este viaje que, sin mentir, me ha regalado los momentos más increíbles e inolvidables de mi vida! Los amo mucho y nos vemos este 23", zanja emotiva.