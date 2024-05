El concierto de Taylor Swift en el Bernabéu, desde dentro: así vivimos la primera noche en Madrid

La cola para ver de cerca a Taylor Swift arrancaba 48 horas antes en los aledaños del Bernabéu.

En ese momento comenzó una fiebre swiftie que continúa vigente horas después, a la espera de la segunda noche de la artista en un templo que la recibió con una tronadora bienvenida. El fervor que la artista despierta a su paso desató lágrimas entre las más jóvenes e incluso algún que otro desmayo a raíz de la tensión y las altas temperaturas. Tanto es así que la organización del Bernabéu repartió vasos de agua de manera gratuita para paliar el calor. El paseo de la Castellana rozaba los 30 grados.

Con la cúpula del estadio cerrada a petición de la artista para proteger la acústica, las tremebundas ovaciones tronaron tanto que podrían haber provocado un movimiento sísmico. Gritos, clamor masivo... Ni la cantante se lo creía. "Os quiero", exclamó al borde de la lágrima. 45 canciones, más de 30 cambios de vestuario y una puesta en escena que incluía plataforma giratorias, abanicos gigantes y hasta un aquelarre de brujas.

"La manera en la que estáis cantando me hace sentir genial, Madrid", decía antes de dar las gracias en español. No fue el único guiño de la artista al idioma. "Bienvenidos al Eras Tour", exclamó al inicio antes de cantar Cruel Summer, una de las canciones más coreadas del repertorio, junto a Shake it Off o la inesperada Snow on The Beach, una de las canciones sorpresa. "Lo siento chicos, solo soy yo", bromeaba, conocedora de los rumores sobre la posible aparición de Lana del Rey, que toca este fin de semana en Barcelona.

Hacía 13 años que no pisaba España y prometió que eso no volvería a pasar. Si no cumple la promesa, no se descarta una protesta masiva. El movimiento de masas que genera Taylor tiene tanta fuerza que es capaz de mover montañas.