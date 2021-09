Las 'conejitas' hablan: así de peligroso era vivir en la mansión Playboy

Un documental podrá luz en un mundo lleno de sombras. Secrets of Playboy, una producción de A&E Network’s, tiene planeado su estreno para 2022 y contará con 10 episodios en los que tanto los invitados a las fiestas como las mujeres que las protagonizaban hablarán de lo que sucedía en la mansión Playboy.

El fundador de la revista erótica, Hugh Hefner, murió en 2017 conservando la imagen de empresario hedonista que tantos años se empeñó en cultivar. Sus descontroladas fiestas fueron icono de la revolución sexual de los años 60, cuando las fotografías subidas de tono de la revista daban la vuelta al mundo, pero detrás de tanto desenfreno había alcohol, drogas y sexo, un cóctel muy peligroso para quien lo consumiese diariamente.

"Es el lugar al que todos quieren ir y estoy de acuerdo con ellos. Todo lo que quieres está aquí. Es como una mansión inglesa, pero está en medio de Los Ángeles. Y no tengo que salir por nada", dijo Hefner sobre su mansión a Vanity Fair en 2012.

Sheila Levell, Hugh Hefner y Holly Madison // Getty

"No quería que la gente supiera lo que estaba pasando realmente"

El tráiler del documental incluye algunos avances de testimonios muy reveladores. "Era un defensor de la libertad sexual y la primera enmienda que realmente creía era que era dueño de estas mujeres", dice Mike García, la exdirectora de promociones de Playmates.

"No me di cuenta de que entrar en el mundo de playboy era una elección peligrosa", añade en el teaser Holly Madison, una exchica Playboy que ya denunció los abusos que sufrió entre los años 2001 y 2009 en su libro Down the Rabbit Hole. "Cerca del cambio de milenio, se puso de moda que las mujeres parecieran estúpidas, que se las arreglaran únicamente con su apariencia y que se preocuparan solo por la fama y el materialismo", contó. "Algunos de los efectos de esa moda aún perduran hoy".

En 'Secrets of Playboy' se verán también antiguas entrevistas del magnate, donde admite tener equipos de grabación y seguridad por toda la mansión. "Tengo un extenso equipo electrónico en la casa, que incluye equipos de video, a veces suceden cosas en el dormitorio", se escucha decir a Hefner. "No quería que la gente supiera lo que estaba pasando realmente", dice una de las chicas.

Las historias ocultas saldrán a la luz

"El mundo de fantasía de Playboy ha estado envuelto en secreto durante décadas y estamos orgullosos de levantar el velo de estas historias ocultas durante mucho tiempo", dijo Elaine Frontain Bryant, vicepresidenta ejecutiva de A&E.

"La máquina Playboy era una fuerza poderosa que, en el peor de los casos, manipulaba a las mujeres en un entorno tóxico, silenciando sus voces, enfrentándolas entre sí y abriendo la puerta a los depredadores sexuales", añadió.

Una fiesta en la mansión Playboy en 2013 // Getty

"Durante casi seis décadas, Hefner mantuvo un estricto control sobre Playboy. Ahora, cuatro años después de su muerte, los conocedores, colegas, ejecutivos y empleados están listos para compartir la historia completa de lo que fue realmente la vida en Playboy", reza un comunicado que emitió la producción del programa.

Entre los participantes se encuentran las 'conejitas' Holly Madison, PJ Masten, Sondra Theodore y Bridget Marquardt. También aparecen Jennifer Saginor, la hija del médico personal de Hefner, además de otros miembros del personal y confidentes de la revista.