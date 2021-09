De Mala Rodríguez a Chayo Mohedano: famosos españoles que están en Onlyfans

Bella Thorne, Tyga o Mia Khalifa son algunos de los nombres internacionales que más dinero están ganando gracias a Onlyfans, pero en España también hay quien ha sabido hacer de esta herramienta una forma de ganar dinero.

Aunque la mayoría de los suscriptores de Onlyfans buscan contenido erótico, no todos los perfiles lo ofrecen. De hecho, la aplicación nació con la idea de convertirse en una comunidad exclusiva para todos los públicos, pero con el tiempo ha derivado en una especie de portal pornográfico. Hace días la plataforma anunciaba que prohibiría el contenido "sexualmente explícito" y tal fue el número de quejas que días después la empresa se retractaba, suspendiendo este cambio en su política.

Aunque no son los que más facturan, existe un gran número de personalidades de la música y la televisión que han hecho de Onlyfans su mecanismo para ganar un dinero extra.

Mala Rodríguez

Era el pasado mes de diciembre cuando la cantante anunciaba a través de su cuenta de Twitter que acaba de abrir su cuenta de Onlyfans. "Podréis disfrutar de mis originales clases de drink yoga y más cositas", prometía a sus seguidores.

En una entrevista con The Objective, la cantante restaba importancia a las críticas por unirse a la plataforma erótica. "Son críticas insensatas porque niegan la libertad femenina", decía antes de proclamar que era mejor "ser tu propio chulo".

Alyson Eckmann

Hace tiempo que la ganadora de Gran Hermano dejó España para volver a Estados Unidos, pero su popularidad en Onlyfans no ha dejado de crecer. La televisiva ofrece una tarifa de 15 dólares (12,5 euros) mensuales para tener acceso a sus fotos y vídeos subidos de tono.

Mari Cielo Pajares

La hija de Andrés Pajares recurrió a Onlyfans para salir de apuros económicos. Desde entonces, no deja de sumar seguidores.

Chayo Mohedano

Se trata de la última incorporación a la plataforma. La nieta de Rocío Jurado sorprendía a sus seguidores anunciado que abría su perfil para dedicar canciones en exclusiva y grabar vídeos personalizados, desvinculándose del contenido erótico. Su tarifa es de 25 euros al mes.

Daniela Blume

Participó en Crónicas Marcianas, fue colaboradora en Europa FM y vivió la aventura hondureña de Supervivientes. Daniela Blume es uno de los rostros más populares de la televisión y abrió su cuenta durante el confinamiento. "Yo soy comunicadora, me dedico a comunicar y con el Only comunico también, expreso mi intimidad, mi forma de sentir, de vivir el sexo, de entender el sexo y el amor... no sé, es una ventana a una parte de mí más íntima que ni siquiera es toda mi intimidad porque toda es infinita. Pero comparto la parte que me gusta, que me pone, que me apetece", dijo en una entrevista con El Confidencial.

Nacho Vidal

El popular actor porno ha encontrado en Onlyfans la plataforma perfecta para reinventarse y llegar a un público más joven. La suscripción a su canal esta disponible por 16 dólares al mes.

Jacobo Ostos

El hijo del torero Jaime Ostos aseguró durante su paso por el programa Sábado Deluxe que la mayor parte de su público era homosexual. Además, habló de llamativas ofertas como chico de compañía.

Patricia Steisy

La extronista de Mujeres Hombres y Viceversa sucumbió a la plataforma erótica, donde publica contenido junto a su pareja, Pablo. Su suscripción mensual es de 49 dólares y tal como ella ha explicado, se trata de su fuente de ingresos más estable.