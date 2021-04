Conoce a Candela Coronado, la hija de 18 años de Jose Coronado y Mónica Molina

Te interesa Jose Coronado vuelve a triunfar con su reflexión sobre la vacuna de AstraZeneca

Candela Coronado Molina tiene ya 18 años. La hija de Jose Coronado y Mónica Molina cumplió la mayoría de edad en diciembre de 2020. Lo hizo discretamente, sin felicitaciones públicas —ni de sus padres ni de su hermano Nicolás Coronado— en redes sociales.

Ha pasado más o menos desapercibida desde entonces, pero este martes se convirtió en protagonista involuntaria de la entrevista de Pablo Motos a Jose Coronado y Mario Casas en El Hormiguero. Hablando de coronavirus, el presentador quiso saber cómo llevaba el actor que su hija no pudiese disfrutar de los 18 como había hecho él por las medidas restrictivas. "Me da pena", le dijo.

La pregunta de uno y la respuesta de otro hicieron que muchos inevitablemente pensasen en cómo es Candela Coronado y la respuesta está en su perfil púbico de Instagram. Esta es la última foto que ha publicado la joven en el mes de marzo.

De Instagram Stories es esta foto con su madre, Mónica Molina, en lo que parece una sesión de fotos para una revista. La hicieron a principios de 2021.

Mónica Molina y Candela Coronado // Instagram Stories

Vive con Jose Coronado

Candela Coronado lleva años viviendo con su padre, Jose Coronado. Antes lo hacía también con su hermano Nicolás, pero ya se ha independizado. Los tres formaron (y forman) el tandem perfecto y la llegada de Candela le abrió los ojos a Coronado.

“Hijo o hija, debes aportar la misma libertad a uno que al otro. Lo que me parecía bien para mi hijo, me tiene que parecer igual de bien para ella. Es lo justo. Aunque te escueza por dentro y te lleven los demonios cuando queda con algún chico, te jodes. La dices, 'Sé prudente, mi vida', y ya”, dijo en una entrevista con El País cuando esta tenía 15 años. “No sé ser jefe, no sé castigar. Ya no tengo edad, ni voy a aprender. Lo mío es llegar a pactos”.

El actor siente debilidad por Candela y Nicolás, y así lo ha dicho en múltiples ocasiones. "He tenido dos hijos muy muy queridos, a los que quiero y estoy absolutamente satisfecho de haberlos tenido y me dan la vida", decía en una entrevista Vanity Fair. "He dejado de hacer muchas cosas en mi profesión para poder estar con mis hijos como irme a trabajar fuera, he tenido oportunidades y he dicho: “No, tengo un hijo así que me quedo en España, no por otra razón”. Pero repetiría los pasos que he dado en esta vida y muero por mis hijos".

Candela y su ¿sueño? de ser actriz

Candela tiene todas las papeletas para entrar en el mundo del espectáculo. El arte le corre por las venas. Es hija de un actor y una cantante, es hermana de actor, sus tíos (Miguel y Ángela Molina) son actores, su prima (Olivia Molina) es actriz y su abuelo (Miguel Molina) erac ctor y cantante. Sin embargo, aún no tiene claro que quiera dedicarse a la interpretación.

Según contó Jose Coronado en una entrevista en ABC, baraja toda clase de posibilidades. "Hace un año quería ser cantante, hace seis meses, veterinaria y ahora dice que actriz... El año que viene, informática", contó su padre en 2017. "Es el tópico de siempre", reflexionó sobre la posibilidad de que Candela fuese artista: "Lo primero es que tiene que estudiar, hacer una carrera. Lo único que quiero es que sea feliz. Yo no tenía genes de ningún tipo. Mi padre era ingeniero y mi madre, ama de casa. No había nadie cercano que fuera actor". Su hermano Nicolás estudió Bellas Artes y Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea de Madrid.

Fan de David Broncano

No se sabe su futuro, pero sí se conocen algunos gustos de Candela Coronado. Tiene un ídolo: David Broncano. Lo contó su padre cuando fue a su programa."Estoy feliz de venir a La Resistencia porque eres el puto ídolo de mi hija Candela”, le dijo. “Me ha llamado esta mañana diciéndome que no la había dicho nada de que venía aquí”.

Le gusta también salir con sus amigas, viajar y salir al campo con el quad. En 2019 hizo el Interrai por la República Checa, Croacia o Alemania.

Jose Coronado y Monica Molina

La relación de sus padres fue breve. Jose Coronado y Monica Molina fue breve y llena de altibajos. El final llegó tres meses después de nacer Candela, en marzo de 2003.

Habían empezado a salir dos años antes. tras conocerse en un desfile de Roberto Torretta. La chispa saltó y tuvieron nueve meses de relación intensa, pero a finales de año acabaron rompiendo. Retomaron su relación en enero de 2002 y esta vez fue algo más larga, hasta marzo de 2003. En el camino, en el mes de diciembre, nació Candela. AL presentarla a la salida del hospital, Monica dijo que era igual que su padre.