El contundente mensaje de Camilo y Evaluna donde aclaran que su hija Índigo no es género no binario // Getty Images

Camilo y Evaluna están hartos de que especulen e inventen sobre sus decisiones como padres y de su situación como pareja, y han decidido que los rumores han llegado demasiado lejos. Para ello, han compartido un comuicado con un contundente mensaje a través de redes sociales.

"Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidio que nuestra hija sería reconocida como no binario", ha comenzado.

"Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso", ha explicado el cantante, desmintiendo el género del bebé. "Sacaron de conteto unos vídeos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías", ha terminado de explicar sobre su hija.

Pero la cosa no ha quedado ahí. El intérprete de Pegao ha seguido señalando a los medios que no paran de malmeter en la vida de su familia:

"Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar etc, etc... Pero nos pareció inquitante la cantidad de juicios que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas LGTBQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando un porceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas".

Para conlcuir, la familia ha intetado fomentar el respeto y el cariño y mandar sus mejores deseos al mundo: "Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias. Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familias. Camilo, Evaluna e Índigo".