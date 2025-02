Rigoberta Bandini estrena su nueva canción 'Kaiman' en el Benidorm Fest 2025

Rigoberta Bandini vuelve al escenario del Palau d'Esports l'illa de Benidorm por todo lo alto.

La cantante llega al Benidorm Fest 2025 como una de las estrellas invitadas de la gran Final de este 1 de febrero. Y la cantante ha escogido este lugar tan especial para ella para estrenar en directo la canción Kaiman.

Se trata del tercer single de su próximo álbum Jesucrista Superstar, después de los adelantos Si Muriera Mañana y Pamela Anderson. Con esta nueva canción, Banidini hace un autorretrato introspectivo sobre la ambición artística.

En palabras de la propia Paula Ribó: "Veo mi ambición como un caimán. Vivir a su lado me hace sentir segura porque me puede llevar a donde quiera, es un depredador, pero también vivo atemorizada por si se gira y me come. Escribir letras como estas donde explico la necesidad de aprobación externa constante que siento muchas veces como artista me liberan del caimán, lo convierten en mi amigo".

Y es que la artista a través de Kaiman muestra su ambición por trascender y ser gustada por el público y su entorno, con la imagen del caimán con colmillos de acero que se mira en el espejo.

Para recrearlo de la mejor manera, Rigoberta Bandini nos sitúa en Everglades, el pantanoso y legendario hogar de caimanes en Florida. Allí le canta a sus fantasmas a ritmo de pop electrónico y ambiental.

Su actuación en el Benidorm Fest

Rigoberta Bandini ha recreado esa necesidad de validación a través de un gran grupo de mujeres de la tercera edad que la han acompañado en la banda y en el baile.

Todas ellas han acompañado a la artista en el estreno de Kaiman, que ha levantado al plató, muy contento por volver a ver a la artista de Ay, mamá sobre el escenario del Benidorm Fest.