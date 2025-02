El mensaje de Inés Hernand a quienes la critican por enseñar las tetas: "La perversión es del que ve"

Las cámaras se apagaron una vez que se conoció la victoria de Melody en el Benidorm Fest con Esa Diva y empezaron las fiestas privadas.

Los eurofans, los artistas y las presentadoras se trasladaron a otro recinto para darlo todo ya sin la presión del directo y pasarlo bien después de más de siete días volcados en el festival.

Como buena disfrutona, Inés Hernand se unió a la celebración y, en un momento tan reivindicativo como desinhibido, decidió enseñar las tetas mientras cantaba Ay Mamáde Rigoberta Bandini.

Los que estaban no tardaron en grabar el vídeo y compartirlo en redes sociales. La grabación no solo se viralizó rápido, sino que las críticas le llovieron también rápidamente a la presentadora y cómica.

"No tiene nada de transgresor". "No he entendido nunca que quieren reivindicar enseñando los pechos sinceramente". "Donde esta la fiscalía para meter a la cárcel a esa tipa por exhibicionismo". Son algunos de los comentarios que se han escrito en redes junto al vídeo de Inés Hernand enseñando el pecho.

Las quejas llegaron rápido y rápido llegó también la respuesta de la presentadora. Inés Hernand habló de libertad en un mensaje compartido en X y recordó que no hay perversión en el hecho de bailar y disfrutar.

"No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas” (y nuestra palabra, y nuestra libertad, y nuestra existencia…) Si estoy en una fiesta PRIVADA, la perversión y la perturbación es del ojo que ve, no de la persona que elige bailar y performar. Besitoooos🫰"