Inés Hernand se moja y opina sobre la ausencia de Chanel en la final del Benidorm Fest 2025

Nebulossa, Nebulossa y Rigoberta Bandini son los artistas invitados que actúan este sábado 1 de febrero en la final del Benidorm Fest 2025. Otro año más, Chanel, ganadora de la primera edición del festival, se ha quedado fuera de la lista de actuaciones que la organización difundió el pasado 24 de enero.

Ahora sabemos que no fue invitada por el festival. Inés Hernand, presentadora de esta edición junto a Paula Vázquez y Ruth Lorenzo, lo confirmó en la alfombra roja de los Premios Feroz y no se cortó al dar su opinión sobre este desplante.

"Esas son las decisiones que han tomado. A mí me parece fatal", dijo la cómica aclarando que lo que le molesta es la ausencia de Chanel, no la presencia de Rigoberta: "Todo el mundo se merece su espacio".

En su charla con Hoy Magazine, aseguró no saber quién tiene la culpa de esta ausencia, pero "da la impresión de que Chanel se merece otro lugar distinto".

"Es una artista maravillosa", apuntó Hernand, sin olvidarse que consiguió el mejor puesto en Eurovisión en 27 años. "Su tercer puesto fue un hito en sí mismo. No desmerezcamos eso".

Chanel ganó el Benidorm Fest en 2022 y al año siguiente no actuó en la final del festival. Un año después, en 2024, quien se subió al escenario fue Abraham Mateo que cantó en solitario Clavaíto, la colaboración que tiene con Chanel, que no dudó en mostrar su enfado en redes.

"Se canta Clavaito en el BenidormFest 2024 sin mí. Me parece una falta de respeto a los europans y a mí por supuesto.😳", dijo a través de Threads. Las declaraciones no sentaron demasiado bien al cantante, que se mostró molesto con su compañera en ua entrevista con La Razón: "Los amigos hablan, se entienden y después se hace lo que sea. Ella decidió hacerlo públicamente y me sorprendió mucho eso, la verdad".