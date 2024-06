El corazón de Leticia Sabater: su única boda, la desaparición de su novio y su última pareja

Leticia Sabater conquistó nuestras televisiones entre los 80 y los 90. Programas como Desayuna con alegría, A mediodía, alegría, Vivan los compis o Mucha marcha la encumbraron como una de las presentadoras más carismáticas y queridas del momento.

La catalana de 58 años ha querido reinventarse y ahora también triunfa en la industria de la música, recorriéndose España de punta a punta para interpretar clásicos suyos como La salchipapa, El polvorrón o Trínchame el pavo.

Todos la conocemos, sin embargo, su corazón siempre ha sido un auténtico misterio. Pasó una única vez por el altar junto a un importante empresario asturiano, estuvo saliendo varios años con un prestamista que desapareció y se dice que está muerto y ella misma ha fardado en ocasiones de haber mantenido relaciones "con los hombres más importantes de España".

Repasamos todo lo que se sabe de la vida sentimental de Leticia Sabater.

Su matrimonio con José María Fernández Mayo

Leticia Sabater ha estado relacionada con hombres poderosos durante muchos años. El primero de ellos -y el único que logró que pasara por el altar- fue el empresario asturiano José María Fernández Mayo. Su boda tuvo lugar en 2001 en la iglesia del colegio El Pilar de Madrid.

Ella apareció vestida del diseñador Petro Valverde, el mismo que había confeccionado el look de la Infanta Elena para su boda con Jaime de Marichalar.

Leticia Sabater y José María Fernández Mayo | Gtres

Una boda lujosa a la que asistieron celebridades VIP como Luis Cobos, los marqueses de Urquijo, Fernando Martínez de Irujo, Jaime Martínez-Bordiu o Mohamed Kashoggi, entre muchos otros. La pareja se fue de luna de miel durante un mes, comenzando en el Caribe, llegaron a California y acabaron en Bali.

"Lo único que le pido a Dios es que el camino que hoy emprendemos sea siempre la continuidad de lo que hoy sentimos el uno por el otro", dijo la catalana el día de su boda. Desafortunadamente, no pudo ser y un año después de la boda tomaron la decisión de divorciarse e ir cada uno por su lado.

El empresario fue condenado en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel por frustración de la ejecución de un concurso de acreedores por alzamiento de bienes. No entró en prisión porque no tenía antecedentes.

Para Leticia, se trata de uno de los hombres más importantes que ha tenido en su vida: "Le sigo queriendo mucho y sigue teniendo un hueco en mi corazón. Intenté por activa y por pasiva que nuestro matrimonio funcionara y ha sido mi gran fracaso personal", dijo en varias ocasiones.

Qué le pasó a su novio Roberto Corbo

La cantante y presentadora mantuvo una relación con Roberto Corbo, al que ella llamaba Bobby cariñosamente y consideraba "el amor de mi vida".

Roberto Corbo y Leticia Sabater | Gtres

La historia alrededor de su romance es un misterio, sobre todo porque pocos años después de romper desapareció sin dar ninguna explicación. Leticia y Roberto terminaron, aunque continuaron siendo grandes amigos: "Fue el hombre al que más he querido en mi vida. Aún lo pienso y se me pone el corazón en un puño", reveló.

Bobby se dedicaba al mundo de la noche y era prestamista y en 2009 desapareció y nunca se supo más de él. De hecho, Leticia había estado con él la noche de antes de su desaparición. El prestamista tenía muchas deudas, una de ellas con la presentadora, a la que le debía 90.000 euros.

En 2014, las investigaciones concluyeron que Corbo había muerto y estaba enterrado en un pinar de la localidad madrileña de Coslada. Leticia Sabater indicó que le daría miedo encontrárselo: "Me desmayaría del tirón. Es una mezcla de miedo y no saber cómo vas a reaccionar. Nunca se volvió a saber nada, ninguna pista. No sé si está vivo o muerto".

Las otras parejas de Leticia Sabater

La cantante de 58 años ha estado siempre acompañada de hombres muy poderosos, como ella misma dijo a Vanitatis: "Me he acostado con los hombres más influyentes de España". Entre las hipótesis de la prensa del corazón, se encuentran Óscar Gil, hijo de Jesús Gil, exalcalde de Marbella, y uno de los hijos de Pedro Trapote.

Kiko Matamoros reveló hace años que había mantenido un romance con un importante humorista: "Este humorista, que pertenecía a un conocido dúo, no escondía su relación clandestina con Leticia porque entonces la prensa protegía a los personajes".

En una entrevista en 2020, Leticia sostuvo que acababa de estar con un hombre casado y con hijos al que conoció en Messenger. Se trataba de Tarek, un hombre de origen hindú, que contactó con ella para que cantara en el cumpleaños de su hija, sin embargo, ella no pudo ir por compromisos laborales.

Leticia Sabater | Gtres

Tarek le dijo que se había separado de su mujer y al tiempo se enteró que no era así: "Lo he dejado hace tres días porque más vale que me retire de esta historia y si él, buenamente, decide que no puede más y que verdaderamente importa más en la vida, si el amor o dinero y la cuestión social".

A finales de 2022, se confirmó que Leticia había mantenido una relación informal con el concursante de reality Tom Brusse. "Con Leticia Sabater la verdad es que hay mucha química", dijo él, destacando que cada vez que se veían "había mucho fuego como en el Teide".

"Cuando estoy con Leticia hay una cosa que no me ha pasado con ninguna de las mujeres. Ella me mira de una manera, p'arriba y p'abajo, muy intensa. Como que me quiere comer", aclaró el ex de Melyssa Pinto.