¿De qué se ha operado Leticia Sabater? Las intervenciones a las que se ha sometido

Dice Leticia Sabater que no padece dismorfofobia, adicción a las operaciones, pero lo que no puede ocultar es que le gusta pasar por quirófano.

La cantante y presentadora de 57 años ha recurrido en numerosas ocasiones a la cirugía, gastando miles de euros y cambiando totalmente su rostro. De hecho, su aspecto físico en general dista mucho de cómo era cuando la conocimos a principios de los años 90 presentando el programa infantil No te lo pierdas.

Leticia Sabater, en el programa 'No te lo pierdas'.

Una primera operación de pecho fallida

La primera vez que Leticia Sabater pasó por el quirófano fue para aumentarse el pecho y lo cierto es que lo hizo, pero luego se arrepintió y decidió volver a pasar por quirófano para arreglarlo.

Lo conto en una entrevista en 1999 con Boris Izaguirre y Xavier Sardá y aseguró también que no le supuso ningún problema. "No duele nada, porque te duermen y ni te enteras", explicó la cantante, que finalmente acabó poniéndose pecho y que reconoce que es "partidaria de mejorar en la vida". "¿Por qué te vas a quedar anclado?", asegura al hablar de operaciones estéticas.

La reconstrucción del himen

Sin duda es una de las operaciones más mediáticas de Leticia Sabater y no porque hayamos visto el resultado, sino por lo llamativo de la cirugía. En 2015, la cantante reveló que se había sometido a una vaginoplastia en Miami y que había decidido reconstruirse el himen para volver a ser virgen.

"Ahora soy diferente, me siento a estrenar", dijo en una entrevista con Vanitatis, en la que explicó también que su idea era llegar virgen al matrimonio, pero cambió a cumplir los 23 años. "Decidí que no iba a esperar más. Perdí la virginidad con el ex de la mujer de un colaborador de Sálvame", apuntó.

Adiós al estrabismo

También pasó por quirófano para acabar con el estrabismo de su hijo izquierdo. Lo hizo en 2017, aunque no le fue demasiado bien y tuvo que someterse a más intervenciones para acabar con este ojo vago.

"Nunca en tu vida me has visto los ojos tan rectos", le dijo a Jorge Javier Vázquez en 2022, cuando por fin consiguió obtener el resultado esperado.

Los abdominales de Madonna

"Tendré las abdominales de Madonna, la cintura de Kim Basinger y el culito de Emiliy Ratajkowski", decía en una entrevista en La Vanguardia en 2019 al hablar de la decisión de someterse a una novedosa técnica de cirugía de alta definición, la Lipo Vaser.

Ese año Leticia Sabater estrenó bíceps, espalda, monte de venus, muslos, abdomen y glúteos tras una intervención de seis horas para extraer la grasa de una parte del cuerpo y resituarla en otra.

Blefaroplastia, contra los párpados caídos

La caída de los párpados es habitual con el paso de los años y Leticia Sabater cortó de raíz en 2020 al someterse a una blefaroplastia, una intervención sencilla valorada en unos 2.000 euros. Ese año también se eliminó las manchas de la cara con láser y se arregló la dentadura, como mostró ella misma en sus redes sociales.

Lifting de cuello y barbilla

Tampoco el cuello y barbilla de Leticia Sabater son originales. La cantante y presentadora se sometió a una prolongada intervención quirúrgica en 2022 por la que pagó 15.000 euros. "Ocho horas de operación, la más larga de mi vida", dijo en una entrevista, en la que detalló todo lo que se había hecho. Además de un lifting de cuello y barbilla, Leticia Sabater se tocó los pómulos, los ojos, los glúteos, la nariz y los pechos. Estos últimos los había operado en octubre de 2021, pero le pareció poco aumento y repitió. "Yo quería canalilo", contó al hablar de la operación.

Su cara ha cambiado mucho en estos 30 años, pero Leticia Sabater dice que todo es natural. "Me ha quitado todos los rellenos de la cara", dijo en esa misma entrevista, en la que aseguró también que se siente más joven que nunca.

"Te quitas 15 años de encima, es maravilloso", apuntó la cantante, que acabó en quirófanos con los extras artificiales... y naturales. "Me ha cortado la piel que sobra. No tengo ni una arruga. Yo tenía una pedazo de papada.. Y me sobraba mucha piel", aseguró.